Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Isny im Allgäu

Fußgängerin angefahren

Am Samstagabend gegen 18:25 Uhr kam es in der Maierhöfener Straße zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 79-jährige Mercedesfahrer die Straße in Richtung Maierhöfen, als eine 58-jährige Fußgängerin den dortigen Fußgängerüberweg überquert. Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau schwere, aber keine, ihr Leben bedrohenden Verletzungen. Da bei dem Autofahrer der Verdacht bestand, dass er zuvor Alkohol konsumierte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Ermittlungen des Verkehrsdienstes Kißlegg zum Unfallhergang dauern an.

Ravensburg

E-Bike entwendet

Bislang unbekannter Täter entwendete am Freitag, zwischen 13:00 und 23:00 Uhr ein E-Bike, welches im Hinterhof einer Gaststätte in der Kuppelnaustraße unverschlossen abgestellt war. Die 46-jährige Geschädigte beschreibt ihr Fahrrad wie folgt: Marke Conway, Typ Cairon in der Farbe Rot. Hinweise zu dem Täter, dem Verbleib des Fahrrades oder verdächtigten Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt das Polizeirevier Ravensburg, Tel.: 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Auto mutwillig beschädigt

Bislang unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagnachmittag einen orangefarbenen Ford Mustang. Das Auto war im angegebenen Zeitraum auf einem Parkplatz in der Abt-Michler-Straße abgestellt, als der Täter das Heck des Pkw mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzte. Hinweise auf den Täter oder verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang, nimmt das Polizeirevier Ravensburg, Tel.: 0751/803-3333 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell