Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Bad Saulgau

Zeugensuche zu tätlicher Auseinandersetzung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es im Bereich St. Johannes Kirche, Fußgängerzone mutmaßlich zu einem Körperverletzungsdelikt. Nach Angaben des 47-jährigen Geschädigten wurden er und sein gleichaltriger Begleiter gegen 03:15 Uhr von mindestens zwei Personen angesprochen. In der Folge soll es zu einem verbalen Disput gekommen sein, der in einem Schlag ins Gesicht des Geschädigten mündete. Der Geschädigte stürzte hierbei zu Boden und zog sich eine Platzwunde zu. Eine Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender fanden den Geschädigten am Boden liegend auf und verständigten die Rettungskräfte. In welche Richtung sich die bislang unbekannten Personen nach der Auseinandersetzung entfernten, konnte der Geschädigte ebenso wenig angeben, wie eine Beschreibung der Personen. Auch sein Begleiter war, vermutlich alkoholbedingt nicht in der Lage nähere Angaben zum Geschehensablauf oder den Personen zu machen. Zeugenhinweise zum Geschehensablauf und Hinweise zu den beteiligten Personen nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel.: 07581/482-0 entgegen.

Sigmaringen

Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen, am Fahrbahnrand geparkten Opel Corsa, sowie einen Absperrpoller. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Verursacher die Straße "Kirchberg" in Richtung Fidelisstraße, wo der Corsa am rechten Fahrbahnrand geparkt stand und der Poller aufgestellt war. Am Opel entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro, am Poller wird er auf 400 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Sigmaringen, Tel.: 07571/104-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell