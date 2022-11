Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Diebstahl aus Pkw

Aus einem Nissan Micra, welcher auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Schützenstraße in Ravensburg stand, wurde am Freitag in der Zeit von 17.40 Uhr bis 17.51 Uhr ein Laptop und ein Handy entwendet. Der Gesamtwert der entwendeten Gegenstände wird von der 39-jährigen Geschädigten auf etwa 1170.- Euro beziffert. Zeugen welche entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Ravensburg unter Telefonnummer 0751/803-3333 in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Personengruppe attackiert Mann

Am Samstag gegen 00.30 Uhr wurde auf dem Marienplatz in Ravensburg ein 29-jähriger Mann von einer dreiköpfigen Personengruppe attackiert. Die drei Männer werden als männlich, ca. 17-20 Jahre alt mit südländischem Aussehen beschrieben. Bekleidet waren sie mit Kapuzenpullovern. Zunächst wurde der Mann mit einer Glasflasche beworfen, welche ihn jedoch verfehlte. Anschließend kam es zunächst zu einem Geschubse, woraufhin der Geschädigte zu flüchten versuchte. Beim Fluchtversuch stürzte er und seine Brille ging zu Bruch. Am Boden liegend wurde er mit Schlägen übersät, wobei er eine Platzwunde an der Schläfe erlitt. Die drei Männer flüchteten anschießend in Richtung Frauentor. Die Verletzungen konnten ambulant behandelt werden. Hinweise zur Tat und zu den Tatverdächtigen nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Telefonnummer 0751/803-3333 entgegen.

Wolfegg

Unfall vermutlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Am Samstag gegen 03.00 Uhr kam eine 26-jährige Opel-Fahrerin auf der L 317 an der Einmündung zur L 324 bei Wolfegg in einer Spitzkehre von der Fahrbahn ab, und fuhr eine Böschung hinunter. Diesen Unfall meldete die Unfallverursacherin selbst der Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten des Polizeireviers Wangen allerdings deutlichen Atemalkohol bei der Fahrerin fest. Dieser Umstand hatte eine Blutentnahme zur Folge, außerdem konnten die Beamten im verunfallten Pkw eine Kleinmenge an Betäubungsmittel feststellen. Der Pkw an welchem ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500.- Euro entstand, musste mit einem Kran geborgen werden.

Baienfurt

Zeugen gesucht

Auf einem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Zeppelinstraße in Baienfurt ereignete sich am Freitag gegen 15.50 Uhr beim Ausparken ein Unfall. Beim Ausparken aus einer Parklücke übersah eine 23-jährige Mini-Fahrerin den hinter ihr stehenden Peugeot einer 61-jährigen Fahrerin. Es kam zum Unfall. Der Unfallhergang war vor Ort zwischen den Unfallbeteiligten zunächst klar. Später kam es bei der weiteren Klärung des Sachverhalts jedoch zu Unstimmigkeiten über den Unfallhergang zwischen den beiden Parteien. Zeugen welche sachdienliche Hinweise zum Unfall geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier in Weingarten unter Telefonnummer 0751/803-6666 in Verbindung zu setzen.

