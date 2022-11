Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Gammertingen

Fahrgast beleidigt und zeigt Hitlergruß

Zu einer Beleidigung kam es in Gammertingen in der Nacht von Freitag auf Samstag, nachdem es zwischen einem Taxifahrer und seinem Fahrgast zu Streitigkeiten bezüglich der Taxi-Rechnung gekommen war. Als der vermutlich unter Alkoholeinfluss stehende Fahrgast schließlich die Örtlichkeit verließ zeigte er noch den Hitlergruß. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung sowie wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Sigmaringen

Bedrohung mit abgebrochener Flasche

Am Freitagabend bedrohte ein Mann in Sigmaringen am DM-Drogeriemarkt einen männlichen Passanten mit einer zerbrochenen Glasflasche. Die Begleitung des Passanten hatte zuvor versucht einen Streit zu schlichten, woraufhin es zu einem erneuten Streit und der Bedrohung kam. Alle Beteiligten erhielten einen Platzverweis und der Mann zusätzlich eine Strafanzeige.

Sigmaringen

Kleinkraftradfahrer missachtet Überholverbot und verursacht Unfall

Einen Verletzten und Sachschaden verursachte der Fahrer eines Kleinkraftrades in Sigmaringen-Laiz, als er gestern Nachmittag einen vor ihm fahrenden Pkw in einer Kurve überholte. Der zu diesem Zeitpunkt auf der Gegenfahrbahn entgegenkommende Pkw musste daraufhin eine Gefahrenbremsung durchführen. Trotzdem kam es zu einem Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen und in der Folge zum Sturz des Kleinkraftradlenkers. Diesen erwartet nun eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell