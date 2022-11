Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann in Gewahrsam

Die Nacht von Donnerstag auf Freitag musste ein 59-Jähriger in Polizeigewahrsam verbringen, nachdem er zuvor mehrfach negativ im Stadtgebiet aufgefallen ist. Bereits am Mittag wurde er in der Löwentaler Straße dabei beobachtet, wie er sich an LKW zu schaffen machte und dort Verbindungskabel und Unterlegkeile entfernte. Einige Stunden später pöbelte er in einem psychischen Ausnahmezustand ohne erkennbaren Grund Passanten in der Ailinger Straße an, weshalb in die Beamten einem Arzt vorführten und in Gewahrsam nahmen.

Oberteuringen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr in der Seestraße ereignet hat. Die 32-jährige Fahrerin eines Opel erkannte zu spät, dass der vor ihr fahrende Lenker eines Lexus nach links in die Lupinenstraße abbiegen wollte und abbremste. Sie fuhr ihm in der Folge hinten auf. Sowohl die Unfallverursacherin, als auch der 29 Jahre alte Lexus-Fahrer blieben unverletzt. Das Fahrzeug des 29-Jährigen musste jedoch aufgrund der Beschädigungen abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Alkoholisierter verursacht Unfall und flüchtet

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand ein 57-jähriger Autofahrer, der am Donnerstag gegen 17 Uhr einen Verkehrsunfall in der Albrechtstraße verursacht hat. Der BMW-Fahrer fuhr einem verkehrsbedingt haltenden Fiat-Lenker hinten auf und schob dessen Fahrzeug auf einen davorstehenden Seat. Während sich der 38-jährige Fiat-Lenker bei dem Unfall leicht verletzte und später durch einen Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde, flüchtete der Unfallverursacher. Eine Polizeistreife suchte den 57-Jährigen zu Hause auf und führte dort einen Alkoholtest mit ihm durch. Dieser ergab einen Wert von über einem Promille. Darüber hinaus verlief ein Drogenvortest positiv auf Marihuana. Der BMW-Fahrer musste die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen wegen Verkehrsunfallflucht, fahrlässiger Körperverletzung und Trunkenheit im Straßenverkehr. Bei dem von ihm verursachten Unfall entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Fiat war derart beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Eriskirch

Unbekannter rempelt Frau an und klaut Geldbörse

Ein bislang Unbekannter hat am Mittwoch gegen 15.30 Uhr eine 60 Jahre alte Frau in einem Einkaufsladen in der Friedrichshafener Straße offensichtlich bewusst angerempelt und ihr dabei ihr Portemonnaie gestohlen. Erst als die Frau später an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse, die sich in ihrer Jackentasche befunden hatte. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt wegen des Diebstahls und bittet aufmerksame Zeugen oder andere Personen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter Tel. 07543/9316-0 zu melden. Der Tatverdächtige wird als etwa 60 bis 65 Jahre alt, etwa 165 cm groß, mit kurzen grauen Haaren und einem südländischen Aussehen beschrieben.

Überlingen

Kriminalpolizei ermittelt wegen Raubdelikt

Wegen eines Raubdelikts ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen, nachdem am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr in der Obertorstraße drei bislang unbekannte Täter Bargeld von einem 19-Jährigen gefordert haben sollen. Das Trio versperrte dem jungen Mann demnach den Weg, hielt ihn fest und flüchtete mit dem geforderten Bargeld in Richtung Untere Sankt Leonhard Straße. Einer der Unbekannten soll etwa Ende 20 und circa 185cm groß sowie von kräftiger Statur gewesen sein. Er wird mit dunklen, kurz geschorenen Haaren beschrieben und soll einem dunklen Pullover ohne Kapuze, eine dunkle Weste und dunkle Jeans getragen haben. Die beiden anderen Tatverdächtigen sollen ebenfalls Ende 20 gewesen sein, jedoch kleiner als der Erstgenannte. Sie trugen wohl dunkle Kapuzenpullover und dunkle Hosen. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen und anderen Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, über das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell