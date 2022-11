Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Fußgänger von Pkw erfasst und tödlich verletzt

Isny/ Landkreis Ravensburg (ots)

Tödliche Verletzungen hat ein 83 Jahre alter Fußgänger erlitten, der am Donnerstag kurz vor 17.30 Uhr auf der L318 zwischen Isny und Leutkirch von einem Auto erfasst worden ist. Der dunkel gekleidete Mann querte die Straße auf Höhe des Weilers Rengers und wurde von dem 48-jährigen Lenker eines VW Golf übersehen. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit dem Fußgänger zusammen. Der Senior, der an einem Gehstock ging, wurde durch die Kollision über den VW auf die Straße geschleudert. Er wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb. Der Autofahrer erlitt einen Schock. An seinem VW entstand durch die die Kollision ein Schaden von rund 2.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Verkehrsdienst Kißlegg hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang übernommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ravensburg soll auch ein unfallanalytisches Gutachten erstellt werden. Für die Unfallaufnahme sowie die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle war die Landesstraße am Donnerstagabend für einige Stunden gesperrt.

