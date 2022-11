Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Leutkirch

Mann bei Auseinandersetzung durch Glasflasche verletzt

Wegen privater Zwistigkeiten sind am Donnerstagabend vor einer Unterkunft in der Straße "Im Schleifrad" zwei 24 und 27 Jahre alte Männer aneinandergeraten. Nach einem zunächst verbalen Streit soll der Ältere dem 24-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen haben, sodass diese zu Bruch ging. Er erlitt hierdurch leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Ältere wurde bei der Auseinandersetzung augenscheinlich verletzt. Den genauen Hergang des handfesten Streits klärt nun das Polizeirevier Leutkirch. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 bei der Polizei in Leutkirch zu melden.

Leutkirch

Einbrecher an Vereinsheim zugange

In ein Vereinsheim im Ebnatweg in Friesenhofen wollte zwischen Dienstagabend und Donnerstagmittag ein Einbrecher einsteigen. Der Täter versuchte, sich über zwei Fenster Zutritt zu dem Heim zu verschaffen, scheiterte aber. Er hinterließ an den Fenstern einen Schaden, der sich wohl auf mehrere hundert Euro belaufen dürfte. Das Polizeirevier Leutkirch hat wegen des Einbruchversuchs Ermittlungen eingeleitet, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Ravensburg

Fensterscheiben an Schulgebäude beschädigt

Mehrere Fensterscheiben der Gewerblichen Schule sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigt worden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Täter mit einem Luftdruckgewehr die Scheiben beschoss und so einen Schaden von rund 10.000 Euro verursachte. Zur Klärung der Straftat werden Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 auf dem Polizeirevier Ravensburg zu melden.

Ravensburg

Dieb in Schulgebäude unterwegs

Ein Dieb hat am Donnerstagmorgen ein leeres Klassenzimmer in einer Realschule in der Wilhelmstraße betreten und aus mehreren privaten Taschen Smartphones, Geldbörsen und weitere Wertgegenstände gestohlen. Durch Ortung der gestohlenen Mobiltelefone gelang es der verständigten Polizei binnen kurzer Zeit, den 18 Jahre alten Dieb, der sich zwischenzeitlich in einer Spielothek aufhielt, auszumachen. Die Beamten fanden bei ihm einen Teil der Wertgegenstände, einen weiteren Teil hatte der Tatverdächtige auf seinem Weg zur Spielothek versteckt. Der 18-Jährige hat nun die strafrechtlichen Konsequenzen wegen des Diebstahls zu tragen.

Wangen

Jugendliche in der Ravensburger Straße angegriffen

Zwei 15- und 18-Jährige sind am Mittwoch kurz nach 19 Uhr vor einem Schnellrestaurant in der Ravensburger Straße von einer größeren Personengruppe attackiert worden. Ein bislang unbekannter Täter soll den 18-Jährigen aus der Gruppe heraus erst bedroht haben, während ein weiterer, 16 Jahre alter Tatverdächtiger ihm ins Gesicht geschlagen haben soll. Als die Angreifer feststellten, dass sie sich in ihrem Opfer geirrt hatten, ließen sie von dem Älteren ab, und griffen einen der beiden 15-Jährigen an. Dieser versuchte zum Eingang des Schnellimbisses zu flüchten, wurde wohl aber von mehreren Personen verfolgt. Diese sollen in der Folge auf ihr Opfer eingeschlagen und am Boden liegend eingetreten haben, sodass der 15-Jährige Verletzungen davontrug und nach der Tat von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Gegen den 16 Jahre alten Tatverdächtigen sowie weitere bislang unbekannte Teilnehmer an der Tat ermittelt das Polizeirevier Wangen. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Bad Waldsee

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr auf der B 30 in Gaisbeuren ereignet hat. Die 31-jährige Fahrerin eines Audi übersah beim Abbiegen von der St. Leonhard Straße auf die B 30 den 25 Jahre alten Fahrer eines Audi A3, der in Richtung Enzisreute unterwegs gewesen ist. Während die beiden Unfallbeteiligten glücklicherweise unverletzt blieben, waren ihre Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Weingarten

Unbekannte durchsuchen Fahrzeuge

Unbekannte haben in den Nächten von Samstag auf Sonntag und Dienstag auf Mittwoch zwei Pkw im Silcherweg nach möglichem Diebesgut durchsucht. Die Täter entwendeten aus den wohl unverschlossenen Pkw kleinere Geldbeträge sowie weitere Gegenstände von geringerem Wert. Ein Fahrzeugschein wurde am Montag im Bereich der Syrlinstraße gefunden. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Hinweise von Personen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, unter Tel. 0751/803-6666 entgegen. Zudem weist die Polizei daraufhin, dass Sie ihr Fahrzeug stets im verschlossenen Zustand abstellen sollten.

Weingarten

Radfahrer verletzt sich bei Unfall - alkoholisierter Unfallbeteiligter flüchtet zunächst

Leichte Verletzungen erlitt ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagabend gegen 21.15 Uhr auf der Kreisstraße von Briach nach Trauben an der Kreuzung Altdorfstraße ereignet hat. Möglicherweise missachtete der Zweiradfahrer beim Überqueren der Kreuzung die Vorfahrt eines Pkw und wurde von diesem erfasst. Der Lenker des Skoda setzte seine Fahrt nach der Kollision jedoch fort und kam erst kurze Zeit später wieder an die Unfallstelle zurück. Während der 74 Jahre alte Radler von einem Rettungsdienst zur ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde, führten die Beamten mit dem Skoda-Fahrer einen Alkoholtest durch. Weil dieser über 0,5 Promille ergab, musste der 50-Jährige die Polizisten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell