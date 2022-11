Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall - mehrere Verletzte

Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in noch unbekannter Höhe war die Folge eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr in der Unteren Mühlbachstraße ereignet hat. Eine 22-jährige Golf-Fahrerin musste an einem Fußgängerüberweg verkehrsbedingt anhalten. Während die nachfolgende 31- Jahre alte Fahrerin eines VW Polo die Situation noch rechtzeitig erkannte, fuhr eine 22-jährige Audi-Lenkerin mutmaßlich aufgrund geringen Abstandes auf den Polo auf und schob diesen auf den Golf. Alle drei Fahrerinnen klagten über Schmerzen und wurden zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Friedrichshafen

Kran streift Ampelanlage - Hoher Sachschaden

Ein nicht eingefahrener Kran war am Mittwoch gegen 10.15 Uhr die Ursache für einen Verkehrsunfall an der Kreuzung Albrechtstraße / Hochstraße. Ein 51-jähriger Lastwagenfahrer hatte offenbar vergessen, den an seinem Anhänger befindlichen Kran einzufahren und stieß in der Folge an der Kreuzung gegen eine Ampel. Durch die Kollision riss diese zum großen Teil ab und sorgte für den Ausfall der gesamten Ampelanlage an der Straßenkreuzung. Der Sachschaden wird den ersten Einschätzungen zufolge mit einem fünfstelligen Euro-Betrag beziffert.

Friedrichshafen - Kluftern

Fahrzeughöhe unterschätzt - Unfall

Weil er offenbar vergessen hatte, seinen Anhänger abzusenken, hat ein 55-jähriger Lastwagenfahrer am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr in der Markdorfer Straße einen Verkehrsunfall verursacht. Der Fahrer des Sattelaufliegers war von Kluftern in Richtung Efrizweiler unterwegs, als er aufgrund der Fahrzeughöhe in der dortigen Bahnunterführung mit der Betondecke kollidierte. Während am Sattelauflieger dabei rund 10.000 Euro Sachschaden entstand, kann dieser an der Unterführung noch nicht genau beziffert werden.

Meckenbeuren

Auffahrunfall - Unachtsamkeit die Ursache

Eine verletzte Person und rund 12.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 9.30 Uhr in der Hauptstraße ereignet hat. Ein 66 Jahre alter Opel-Lenker fuhr im Bereich der Einmündung des Jasminwegs aus Unachtsamkeit einem Ford-Transit auf. Dabei erlitt der 51-jährige Fahrer leichte Verletzungen. Während am Wagen des Unfallverursachers rund 2.000 Euro entstand, fällt dieser am Ford höher aus.

Meckenbeuren

Fahrzeugdiebe festgenommen

Strafrechtliche Ermittlungen hat die Polizei Friedrichshafen gegen zwei junge Männer im Alter von 20 und 25 Jahren eingeleitet. Am Mittwochabend wurde das Duo bei einem Diebstahl eines Pocketbikes und eines Kettcars beobachtet. Die daraufhin verständigten Polizisten nahmen beide Tatverdächtigen nach kurzer Fahndung vorläufig fest. Wie die Ermittlungen ergaben, sollen beide bereits am Dienstagabend gemeinsam einen Motorroller gestohlen haben. Sowohl der 20-Jährige, als auch sein Komplize waren einsichtig. Den Motorroller hatten sie bei sich, das Pocketbike fanden die Ermittler in unmittelbarer Nähe versteckt. Beide Tatverdächtigen gaben an, das gestohlene Kettcar in einem Bach entsorgt zu haben, wo es ebenfalls kurze Zeit später von den Beamten sichergestellt werden konnte. Die Männer müssen sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten. Da sie darüber hinaus auch im Verdacht stehen, die Zweiräder ohne erforderliche Fahrerlaubnis, der 20-jährige sogar alkoholisiert, gefahren zu haben, drohen beiden weitere strafrechtliche Konsequenzen.

Überlingen

Senior unsicher mit Pkw unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein 88 Jahre alter Toyota-Fahrer am Mittwoch gegen 18 Uhr im Stadtgebiet Überlingen durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen ist, sucht die Polizei Zeugen. Der Senior soll bei seinem Fahrmanöver auch mehrere Verkehrsteilnehmer zum Abbremsen sowie Ausweichen gezwungen haben. Mit einem weißen Toyota Auris war der Mann auf der Wiestorstraße stadtauswärts unterwegs und streifte mit den Rädern die Begrenzungssteine einer Verkehrsinsel und eines Kreisverkehrs. In der Hochbildstraße soll er mehrmals langsam in den Gegenverkehr geraten und für gefährliche Situationen verantwortlich gewesen sein. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte die Polizei, die den Toyota-Fahrer kurz darauf antreffen konnte. Personen, die auf die Fahrweise aufmerksam wurden oder durch diese behindert oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei Überlingen zu wenden. Dem 88-Jährigen droht nun ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell