Sigmaringen

Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Weil er am Mittwochabend in der Schwabstraße stark alkoholisiert mit seinem Fahrrad unterwegs gewesen ist und mit seinem Zweirad stürzte, muss ein 31-Jähriger mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen. Ein Zeuge hatte den Unfall bemerkt und den Notruf gewählt. Der alkoholisierte Radler setzte seine Fahrt nach dem Sturz fort und wurde von den Beamten in der Nähe angetroffen. Ein Alkoholtest ergab über 3 Promille, weshalb der 31-Jährige die Polizisten in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten musste.

Krauchenwies

Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab

Auf der K 8267 zwischen Göggingen und Inzigkofen ist am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr eine 25-jährige Renault-Fahrerin von der Fahrbahn abgekommen. Wohl aufgrund eines Wildwechsels ist die Fahrerin erschrocken und hat hierbei die Kontrolle über ihren Pkw verloren. Der Renault geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Während die 25-Jährige durch einen Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, entstand an ihrem Fahrzeug ein wirtschaftlicher Totalschaden in noch unbekannter Höhe.

Stetten am kalten Markt

Getränkehandel mit Graffiti besprüht

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Eingangstüren eines Getränkehandels in der Friedenstraße mit Graffiti besprüht. Der hierbei entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Stetten am kalten Markt hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und nimmt Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07573/815 entgegen.

Mengen

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Dacia angefahren, der am Mittwoch zwischen 10 Uhr und 12 Uhr auf einem Parkplatz in der Meßkircher Straße abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss von der Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit und bittet aufmerksame Passanten und andere Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, unter Tel. 07572/5071 um Hinweise.

