Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Lkw-Fahrer nimmt Pkw die Vorfahrt - Unfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der Friedrichstraße am Dienstag gegen 8.45 Uhr entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer fuhr vom Bahnhofplatz nach links auf die Vorfahrtsstraße und übersah dabei offenbar den Pkw einer von rechts nahenden Autofahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde der Renault der Frau in den Grünstreifen abgewiesen. Während der Sachschaden am Pkw auf etwa 5.000 Euro geschätzt wird, fällt dieser am Fahrzeug des Unfallverursachers gering aus. Der Renault nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Eriskirch

Unfall im Kreisverkehr

Rund 9.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Eriskirch-Schlatt. Der 38-jährige Lenker eines Klein-Lastwagens fuhr von der Bundesstraße kommend in den Kreisverkehr ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer 18-jährigen Hyundai-Fahrerin. Der Pkw wurde dabei so erheblich beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Während der Sachschaden am Pkw auf 7.500 Euro beziffert wird, entstand am Mercedes des Unfallverursachers ein geringerer Schaden. Die Beteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Markdorf

Nach Auffahrunfall geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein unbekannter Autofahrer am Dienstag gegen 16 Uhr in der Ortsdurchfahrt Ittendorf einem Pkw aufgefahren ist und danach einfach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Eine 20-Jährige war auf der Bundesstraße 33 aus Markdorf kommend unterwegs und wollte mit ihrem Renault-Clio nach rechts in die Ahauser Straße einbiegen. Der dicht hinter dem Clio fahrende Unbekannte erkannte dabei zu spät, dass sie verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf. Anstatt anzuhalten und sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, setzte er die Fahrt in Richtung Stetten fort. Bei dem Pkw des Unbekannten soll es sich um einen hellen Kleinwagen gehandelt haben, der mutmaßlich an der rechten Front beschädigt sein dürfte. Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise zum flüchtigen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei Überlingen zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell