Ravensburg

Kellerräume mit Kot beschmiert

Im Laufe des Wochenendes wurden die Kellerräume eines Wohnhauses in der Weingartshofer Straße von einem Schmutzfinken mit Fäkalien beschmiert. Der Täter gelangte in den vermutlich nicht abgeschlossenen Raum und verrichtete dort seine Notdurft, die er im Anschluss an den Wänden verteilte. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei nun unter 0751/803-3333 entgegen.

Ravensburg

Beschädigungen an Realschule - Polizei ermittelt

Wegen zweier Sachbeschädigungen an der Realschule in der Wilhelmstraße hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Am vergangenen Wochenende warfen Unbekannte vermutlich mit Steinen und Flaschen eine Fensterscheibe des Schülercafés ein und verursachten damit einen Schaden von etwa 5.000 Euro. Bereits im Laufe der Herbstferien wurde ein Kellerfenster des Schulgebäudes mit einem Stein eingeworfen. Ob die beiden Taten zusammenhängen, kann derzeit nicht gesagt werden. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Leutkirch

Möglicher Einbruchsversuch

Von einem versuchten Einbruch geht die Polizei aus, nachdem in der Nacht zum Dienstag an einem Einfamilienhaus eine Tür beschädigt wurde. Ein unbekannter Täter trat zwischen 22 und 6 Uhr über ein Gartengrundstück an das Wohnhaus in der Wilhelmstraße heran und versuchte von außen eine Balkontüre zu öffnen. Dies misslang ihm, aber er verursachte einen Schaden an der Türklinke. Personen, die Hinweise zu dem missglückten Einbruchsversuch geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561/8488-0 zu melden.

Aitrach

Fahrer eingeschlafen und gegen Baum geprallt

Hinterm Steuer eingeschlafen ist ein 29 Jahre alter Fiat-Fahrer am Montag gegen 13 Uhr in der Bahnhofstraße. Der Fahrer kam in der Folge in einer Kurve nach links von der Straße ab, überfuhr einen Gehweg und prallte gegen einen Baum. Während er von Airbag und Gurt im Sitz gehalten wurde, prallte sein nicht angeschnallter Beifahrer mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe. Der 57-Jährige sowie der 29 Jahre alte Fahrer wurden beide mit vermutlich schwereren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fiat entstand Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der Wagen musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Während der Unfallaufnahme war die Bahnhofstraße komplett gesperrt.

Isny

Unbekannter schlaucht Diesel ab

Ein Dieb hat aus dem Tank eines Lastwagens, der in der Nacht zum Dienstag an der B12 auf dem Parkplatz Durchstich abgestellt war, Kraftstoff gestohlen. Etwa 300 Liter Diesel schlauchte der Täter aus dem Tank, nachdem er den mit Schloss gesicherten Tankdeckel des Lkws aufgebrochen hatte. Der Lkw-Fahrer, der währenddessen in der Fahrerkabine schlief, bemerkte den Klau am nächsten Morgen. Der Polizeiposten Isny nimmt Hinweise zu dem Diebstahl unter Tel. 07562/97655-0 entgegen.

Wangen

Unfall auf Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts - Polizei sucht Zeugen

Zeugen sucht das Polizeirevier Wangen zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der es am Montag auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Karl-Hirnbein-Straße gekommen ist. Die Fahrerin eines Hyundai parkte kurz vor 17 Uhr rückwärts aus einer Parklücke aus und prallte dabei gegen einen VW Passat. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro zu kümmern, fuhr sie im Anschluss davon. Mehrere Personen sollen den Unfall beobachtet haben. Diese werden vom Polizeirevier Wangen nun gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Heranwachsenden an Beruflichem Schulzentrum angegriffen

In der Nähe des Haupteinganges am Beruflichen Schulzentrum soll ein 19 Jahre alter Mann am Montagabend von einer Gruppe junger Männer angegriffen worden sein. Kurz nach 21 Uhr hielt sich der 19-Jährige in der Jahnstraße auf, als er nach eigenen Angaben von der etwa 10-köpfigen Gruppe angesprochen und beleidigt wurde. In der Folge sollen sie ihm auch mehrfach gegen den Oberkörper geschlagen und leicht verletzt haben. Er wurde zur medizinischen Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen des Vorfalls, Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Bad Waldsee

Baumaschinen gestohlen

Im Laufe des Wochenendes wurden Am Haidgauer Berg mehrere Arbeitsmaschinen von einer Baustelle gestohlen. Der Täter nahm neben einer Rüttelplatte eine Steinsäge, Richteisen und auch Elektronikzubehör mit. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden.

