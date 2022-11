Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen-Oberschmeien

Unfallflucht

Unfallflucht begangen hat der Fahrer eines Lkw mit blauer Plane und weißem Dach, nachdem er am Montagvormittag gegen 10 Uhr in der Schmeientalstraße beim Vorbeifahren einen Holzzaun gestreift und beschädigt hat. Der angerichtete Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die Hinweise zum Fahrer geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Krauchenwies

Betrug mit Footballkarten

Beim Versuch, Karten für das vergangene Footballspiel in München über eine Kleinanzeigen-Plattform im Internet zu erwerben, hat ein 20-Jähriger rund 1.000 Euro verloren. Der junge Mann einigte sich am vergangenen Samstag mit der vermeintlichen Verkäuferin auf den Kauf von vier Tickets zu einem Gesamtpreis von über 600 Euro. Nachdem sich die Frau mittels eines augenscheinlichen Selfies samt Ausweis legitimiert hatte, überwies der Käufer den Betrag auf eine mitgeteilte Bankverbindung. Daraufhin teilte ihm die Unbekannte mit, dass es offenbar zu Problemen bei der Überweisung gekommen sei und er, um die Karten noch rechtzeitig vor Spielbeginn zu erhalten, die Hälfte des Preises nochmals per Blitzüberweisung anweisen solle. Den zu viel gezahlten Teil werde er später zurückbekommen. Nachdem der 20-Jährige auch diese Transaktion veranlasst hatte, brach der Kontakt ab, Eintrittskarten wurden nicht erhalten. Nun ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen wegen eines Betrugsdelikts. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, Eintrittskarten nur von bekannten und legitimierten Verkaufsstellen zu beziehen und bei Vorauszahlungen stets besonders misstrauisch zu sein. Insbesondere Zeitdruck kann hier eine Nachlässigkeit noch verstärken, was sich Betrüger gerne zunutze machen. Weitere Informationen und Tipps zu Online-Geschäften bietet die polizeiliche Kriminalprävention im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/e-commerce/.

Bad Saulgau

Pkw von gelöstem Reifen getroffen - Verkehrsunfall

Großes Glück hatte der 63-jährige Fahrer eines Skoda, als sein Fahrzeug am Montagabend gegen 19.30 Uhr auf der neuen Umgehung der B 32 zwischen dem Kreisverkehr Bondorf und dem Kreisverkehr Platzstraße von einem gelösten Autoreifen getroffen wurde. Kurz nach der Ausfahrt aus dem ersten Kreisel kam ihm das Rad auf seiner Fahrspur entgegen und prallte in die Front des Pkw. Hierdurch entstand glücklicherweise nur Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro, verletzt wurde niemand. Kurz vor dem Zusammenstoß war dem 63-Jährigen ein Gespann mit Autotransportanhänger entgegengekommen, an welchem sich möglicherweise der Reifen gelöst haben könnte. Ohne anzuhalten, fuhr der Verursacher allerdings unerkannt davon. An dem Reifen der Marke Townhall, 195/55/R10, mit einer Felge der Marke Vlukon dürften sich währen der Fahrt die Radbolzen gelockert haben, sodass das Rad sich letztendlich selbständig machte. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum verantwortlichen Fahrzeuglenker geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Unfallflucht

Mutmaßlich beim rückwärts Rangieren hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montagmittag zwischen 13.20 und 13.35 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Bergwaldstraße abgestellten Leicht-Pkw der Marke Casalini gerammt und dadurch beschädigt. Der Schaden an diversen Kunststoffteilen beläuft sich auf rund 500 Euro. Danach beging der Verursacher, der Spuren zufolge mit einem rot lackierten Fahrzeug unterwegs gewesen sein könnte, Verkehrsunfallflucht. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt in der Sache und bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 07552/20160.

Pfullendorf

Unfallflucht

Am Sonntag zwischen 12 und 14 Uhr wurde mutmaßlich im Mühlweg, gegenüber des Islamischen Kulturzentrums, ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter Peugeot am vorderen linken Kotflügel von einem unbekannten Fahrzeug gestreift und dabei nicht unerheblich beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt auch hier und nimmt sachdienliche Hinweise zum Verursacherfahrzeug oder dem verantwortlichen Fahrzeuglenker unter Tel. 07552/20160 entgegen.

Pfullendorf

Reifen an drei Fahrzeugen zerstochen

Zum Teil gleich mehrfach hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen dem vergangenen Donnerstag und Montag die Reifen an insgesamt drei Fahrzeugen im Stadtgebiet von Pfullendorf zerstochen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde an einem Mercedes in der Straße "Am Einfang" ein Reifen beschädigt, an selbigem Fahrzeug in der Nacht von Sonntag auf Montag nochmals zwei Räder. Von Freitag auf Samstag zerstach der Unbekannte einen Reifen an einem in der Ochsensteige geparkten Mitsubishi. Nachdem der Besitzer das Rad ausgetauscht hatte, wurden im Zeitraum zwischen Samstagabend und Montagmorgen nochmals zwei Reifen zerstört. An einem in der Ambrossstraße abgestellten Toyota wurden zwischen Samstagabend und Montagmorgen ebenfalls zwei Reifen mutwillig zerstochen. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt in den Fällen, die hinsichtlich der Arbeitsstelle der Geschädigten einen Zusammenhang aufweisen. Dennoch werden zusätzlich Zeugen gesucht, welche die Taten möglicherweise beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07552/20160 an die Ermittler zu wenden.

Herbertingen

Verkehrsunfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro hat ein Unbekannter an einem Opel hinterlassen, der auf einem Rastplatz an der B 32 zwischen Herbertingen und Bad Saulgau abgestellt war. Der Fahrzeughalter hatte seinen Pkw dort am Freitag abgestellt, da seine Motorkontrollleuchte aufgeblinkt hatte. Als er am Sonntag zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er die Beschädigungen fest. Möglicherweise hatte ein LKW das Pannenfahrzeug gestreift und anschließend seine Fahrt fortgesetzt. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet aufmerksame Verkehrsteilnehmer oder andere Zeugen unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise auf den Verursacher.

