Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein 60-jähriger Fahrradfahrer verunfallte am frühen Montagmorgen gegen 3.30 Uhr in der Hohenzollernstraße. Der Mann war in Richtung B 32 unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen von seinem Rad mitten auf die Fahrbahn stürzte. Der Mann, der ohne Helm unterwegs war, trug durch den Sturz schwerste Verletzungen davon. Wenige Minuten später fand ein herannahender Lastwagen-Fahrer den Mann auf der Fahrbahn liegend. Er alarmierte einen Rettungsdienst, der den Mann zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus brachte. Aufgrund der schwere seiner Verletzungen besteht derzeit Lebensgefahr.

Meßkirch

Reiterin bei Ausritt verletzt

Eine 19-jährige Reiterin wurde am Sonntag gegen 13 Uhr bei einem Reitunfall von ihrem Pferd verletzt. Laut eigenen Angaben beritt die Frau einen Feldweg, als das Pferd einen Elektrozaun berührte und sich in diesem verfing. Die 19-Jährige sprang noch rechtzeitig vom Pferd ab, wurde jedoch beim Versuch, das Tier zu beruhigen und ihm aus seiner misslichen Lage zu helfen, durch einen Hufschlag leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte die Frau zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Das Pferd konnte aus dem Zaun befreit werden, wurde jedoch ebenfalls leichter verletzt.

Gammertingen

Auf Bundesstraße von der Fahrbahn abgekommen

Verunfallt ist die 19 Jahre alte Lenkerin eines VW am Sonntag gegen 7.30 Uhr auf der B 32. Die Frau war von Veringendorf kommend in Richtung Hermentingen unterwegs, als sie mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Im Weiteren fuhr der VW einige Meter in der angrenzenden Grünfläche, bis er mit der Fahrzeugfront in ein Gleisbett einstach und sich überschlug. Schlussendlich kam das Fahrzeug in einem Schrebergarten auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 4.000 Euro. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Pfullendorf

Alkoholisierter Pkw-Lenker fährt in Gegenverkehr

Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro und drei leicht verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der von einem 28 Jahre alten VW-Fahrer am Sonntag gegen 19.15 Uhr verursacht wurde. Der Mann war auf der L 212 von Wald kommend in Richtung Pfullendorf unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und in den entgegenkommenden Kleinbus einer 42-Jährigen prallte. Durch den Frontalzusammenstoß wurde der Fahrer des VW, die Lenkerin des Kleinbusses, sowie eine 14-jährige Beifahrerin leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ärztlichen Untersuchung in ein Klinikum gebracht. Beim Eintreffen einer Polizeistreife nahmen die Beamten bei dem VW-Fahrer deutlichen Alkoholgeruch war, was ein Alkoholvortest mit einem Wert von knapp 3 Promille bestätigte. Der 28-Jährige musste die Polizisten zur Blutentnahme in ein Klinikum begleiten. Ihn erwarten nun strafrechtlichen Konsequenzen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst unterstützte auch die Feuerwehr an der Unfallörtlichkeit. Die beiden Unfallfahrzeuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden.

Laiz

Katzen vermisst

Nach Angaben eines Betroffenen sollen derzeit im Bereich des Polizeireviers Sigmaringen auffällig viele Haustierbesitzer ihre Katzen vermissen. Bisher liegen keine konkreten Hinweise auf den Verbleib der Katzen oder auf eine mögliche Straftat vor. Die Polizei bittet dennoch Personen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen in diesen Zusammenhang gemacht haben, unter Tel. 07571/104-0 um Hinweise. Weitere Betroffene aus dem Stadtgebiet Laiz werden ebenfalls gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen zu melden. Bleiben Sie bitte aufmerksam und achten Sie auf Ihre Haustiere.

