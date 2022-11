Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Führerschein war ein 31-Jähriger am Sonntagabend in der Ravensburger Straße unterwegs. Eine Streife des Polizeireviers Wangen im Allgäu stoppte den Mann bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Der Autofahrer konnte keinen Führerschein vorweisen, stattdessen zeigte er Anzeichen dafür, dass er Drogen konsumiert hat. Ein Drogenvortest verlief positiv auf gleich mehrere Substanzen. Nach einer Blutentnahme in einem Krankenhaus musste der Mann bei den Beamten einen dreistelligen Euro-Betrag zur Sicherung des Verfahrens hinterlegen, da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Den 31-Jährigen erwartet nun eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft.

Körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Wegen einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Sonntagabend im Kanalweg hat das Polizeirevier Wangen im Allgäu die Ermittlungen aufgenommen. Mutmaßlich aufgrund einer privaten Vorgeschichte waren mehrere Beteiligte im Alter zwischen 15 bis 39 Jahren in Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll es zu einer Rangelei und Schlägen gegenüber einer Person gekommen sein. Zudem soll der 39-Jährige mit einer Glasflasche auf den Hinterkopf geschlagen worden sein. Der genaue Verlauf der Auseinandersetzung und ob eventuell weitere Personen beteiligt waren ist aktuell Gegenstand der laufenden polizeilichen Ermittlungen.

Pkw und Schranke beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag zumindest an einem Pkw in der Altdorfstraße einen Seitenspiegel sowie an der Zufahrt zu einer Apotheke in der Ravensburger Straße zwei Schranken beschädigt. Die Täter rissen die Querbalken der Schrankenanlage ab und legten diese in der Burachstraße auf einem Gehweg ab. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren vierstelligen Euro-Betrags. In der Altdorfstraße haben möglicherweise dieselben Personen an mehreren Pkw die Außenspiegel umgeklappt, wobei an einem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrags entstand. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen der Beschädigungen und nimmt Hinweise auf die mutmaßlich betrunkenen Verursacher unter Tel. 0751/803-6666 entgegen.

Krähenfuß auf Fahrbahn verteilt - Polizei bittet um Hinweise

Weil er im Bereich der Waldseer Straße einen merkwürdigen Schlag an einem Vorderreifen verspürt hat und er bei der anschließenden Überprüfung in selbigem einen Krähenfuß feststellte, hat ein Autofahrer am Sonntagmorgen die Polizei verständigt. Bereits am Samstag sowie am vergangenen Sonntag hatten zwei Autofahrer Anzeige erstattet, nachdem diese im Bereich Waldseer Straße / Argonnenstraße kleine metallene Krähenfüße in ihren Reifen feststellten. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt in allen drei bislang bekannten Fällen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden. Überprüfen Sie Ihre Reifen bitte zudem vor dem Fahrtantritt auf etwaige Beschädigungen.

Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt der Polizeiposten Bad Waldsee gegen mehrere Personen, die am Sonntag gegen 0.30 Uhr in der Oberamteigasse auf drei 16 bis 17-Jährige losgegangen sein sollen. Die sechsköpfige Personengruppe, zumindest zum Teil ebenfalls Jugendliche, soll das Trio zunächst beleidigt haben, bevor zwei Beteiligte einem der 17-Jährigen mehrfach in das Gesicht schlugen. Im weiteren Verlauf sollen mehrere auf den später am Boden liegenden Jugendlichen eingetreten haben. Aufmerksame Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 zu melden. Der genaue Geschehensablauf ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

