Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang - Obereisenbach

Unfriedliche Party

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Festhalle Obereisenbach eine öffentliche Party abgehalten. Im Zuge der Veranstaltung geriet gegen 20:30 Uhr ein stark alkoholisierter 22-Jähriger mit dem dort eingesetzten Sicherheitspersonal in Streit. Auf Grund seiner hohen Aggressivität wurde die Polizei hinzugezogen. Einem von der Polizei ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach. Auch eine Abholung durch Familienangehörige führte nicht zum Erfolg, woraufhin der weiterhin aggressive und uneinsichtige junge Mann in Gewahrsam genommen wurde. Hierbei wehrte er sich gegen die Maßnahme und verletzte einen Polizeibeamten leicht. In der Folge wurde der 22-Jährige einem Arzt vorgeführt. Auch diesen versuchte er anzugehen, was durch die eingesetzten Polizeibeamten verhindert werden konnte. Letztendlich verbrachte der Mann die restliche Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Friedrichshafen. Im Rahmen der Party kam es gegen 01 Uhr zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher nach vorausgegangenem Streit ein 18- jähriger Besucher einen 17-Jährigen mittels Faustschläge im Gesicht verletzt hat. Dieser musste im Anschluss im Krankenhaus Tettnang ärztlich ambulant versorgt werden.

Langenargen

Brand im Hobbyraum

Am Samstagabend gegen 20.40 Uhr kam es in Bereich der Albert-Schöllhammer-Straße in einem Mehrfamilienhaus zum Brandausbruch. In dem, in einer Kellerwohnung befindlichen, Hobbyraum waren zum Zeitpunkt das Brandausbruch mehrere elektrische Geräte und Maschinen gelagert. Durch die eingesetzte freiwillige Feuerwehr aus Langenargen konnte der Brand gelöscht und die Bewohner des Mehrfamilienhauses in Sicherheit gebracht werden. Die beiden 45 und 52-jährigen Bewohner der betreffenden Kellerwohnung mussten auf Grund einer Rauchgasintoxikation durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Die Wohnung ist aktuell nicht bewohnbar. Es entstand ein Schaden von ca. 15.000- 20.000 Euro. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen.

Tettnang

Trunkenheitsfahrt

Während einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Montfortstraße konnte am Sonntagmorgen gegen 01.30 Uhr bei dem 25-jährigen Fahrzeugführer eines Fiat Punto Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Die Fahrt endete für den jungen Mann damit, dass er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

Tettnang

Zeugenaufruf - Diebstahl aus Fahrzeug

Zwischen Donnerstag 17 Uhr und Freitag 20 Uhr wurden im Bereich der St.-Hubert-Straße zwei Pakete aus einem unverschlossenen Citroen Berlingo entwendet. Die Verpackungsmaterialien konnten auf einem unweit gelegenen Spielplatz aufgefunden werden. Die verpackte Ware im Wert von ca. 80 Euro fehlte. Vor Ort wurden Spuren gesichert, die Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter T. 07541 / 7010 mit dem Polizeirevier Friedrichshafen in Verbindung zu setzten.

