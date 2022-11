Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radkasten an Fahrzeug beschädigt - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag einen in der Ekkehardstraße geparkten PKW touchiert. Mutmaßlich beim Vorbeifahren beschädigte der Unbekannte den am Fahrbahnrand geparkten Ford und setzte seine Fahrt danach einfach fort, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07541 7010 zu melden.

Friedrichshafen

E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt, nachdem ein Unbekannter am Sonntag zwischen 12.30 und 13.30 Uhr in der Altstadt-Fußgängerzone einen angeketteten E-Scooter gestohlen hat. Bei dem Roller handelt es sich um das Modell "Legend" der Marke "IO HAWK" im Wert von rund 2.000 Euro. Die Polizei bittet Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum gestohlenen E-Scooter geben können, sich unter der Tel. 07541/701-0 zu melden.

Tettnang

Mann bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 53-jähriger Mann am Sonntagvormittag bei einem Arbeitsunfall in einer Firma in der IFM-Straße zugezogen. Bei Wartungen am Hochspannungsverteiler kam es zu einem Stromüberschlag und einer Verpuffung. Der Arbeiter wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Aufgrund des Unfalls kam es im angrenzenden Bereich zu einem kurzzeitigen Stromausfall.

Obereisenbach

Nach Unfall geflüchtet

Mit einer Anzeige muss ein 27-jähriger Autofahrer rechnen, der am Samstagabend in der Bodnegger Straße einen Verkehrsunfall verursacht und danach einfach das Weite gesucht hat. Gegen 20 Uhr hatte der Mann, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er schleuderte über die Fahrbahn und touchierte die Leitplanke. An seinem Wagen entstand rund 3.500 Euro, an der Verkehrseinrichtung etwa 2.000 Euro Sachschaden. Anstatt den Verkehrsunfall umgehend zu melden und sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr er einfach weiter. Erst am Sonntagnachmittag kontaktierte er die Polizei, die nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet hat. Seinen Führerschein musste der 27-Jährige vorerst abgeben.

Immenstaad

Einbruch - Zeugen gesucht

Nachdem sich Unbekannte am Sonntag zwischen 10.30 Uhr und 18.45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Hardtstraße verschafft haben, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Über eine Terrassentür drangen die Einbrecher in das Gebäude ein, nahmen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro an sich und suchten im Anschluss das Weite. Personen, die im fraglichen Zeitraum in Tatortnähe Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden. Informationen rund um das Thema Einbruch und Tipps, wie sie sich schützen können, finden Sie im Internet auf der Seite www.k-einbruch.de .

Überlingen

Alkoholisierter Rollerfahrer gestürzt

Rund 1,7 Promille zeigte das Atemalkoholmessgerät bei einem 21-jährigen Motorroller-Fahrer an, der am Montagmorgen gegen 3.15 Uhr in der Überlinger Straße gestürzt ist. Mutmaßlich aufgrund der nicht unerheblichen Alkoholbeeinflussung verbremste er sich in einer Rechtskurve, kam zu Fall und schlitterte über die Fahrbahn. Bei dem Unfall zog sich der 21-Jährige schwere Verletzungen zu und musste von einem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Motorroller, an dem mehrere hundert Euro Sachschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und wurde daher abgeschleppt. Der Unfallverursacher musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft.

Uhldingen-Mühlhofen

Alkoholisierter Autofahrer verursacht Unfall und flüchtet

Weil er am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr in der Aachstraße alkoholisiert einen Verkehrsunfall verursacht hat und im Anschluss geflüchtet ist, muss ein 48-jähriger Autofahrer mit einer Anzeige rechnen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtet den Parkrempler, notierte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei. Eine weitere Zeugin wurde kurze Zeit später auf die unsichere Fahrweise des flüchtigen Unfallverursachers aufmerksam und wählte ebenfalls den Notruf. Die Ermittler trafen den 48-Jährigen an seiner Wohnanschrift an und stellten bei ihm eine deutliche Alkoholisierung fest. Da die Atemalkoholmessung über zwei Promille anzeigte, musste der Fahrer die Polizisten in eine Klinik begleiten, wo die Entnahme zweier Blutproben veranlasst wurde. Er musste seinen Führerschein abgeben, ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.

Heiligenberg

Diebstahl aus Garten - Zeugen gesucht

Zahlreiche Gartenutensilien, unter anderem einen Tisch, Stühle und einen Spaten sowie mehrere Jungpflanzen haben Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagabend aus einem Garten in der Straße "Am Weiher" gestohlen. Der Diebstahlsschaden wird auf rund 1.000 Euro beziffert. Bereits Ende Oktober hatten Diebe einen Briefkasten und Malerutensilien von dem im Umbau befindlichen Anwesen mitgenommen. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

