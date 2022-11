Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Entwichener Untergebrachter festgenommen

Stuttgart/Ravensburg (ots)

Polizeibeamte haben am Montagnachmittag (14.11.2022) einen entwichenen Untergebrachten in Stuttgart festgenommen, der am Samstagnachmittag (12.11.2022) aus einer psychiatrischen Einrichtung in Ravensburg geflüchtet war (siehe hierzu Pressemitteilung vom 12.11.2022 unter https://t1p.de/j4e0d). Eine Polizeibeamtin, die gegen 15.10 Uhr privat in Stuttgart-Bad Cannstatt unterwegs war, erkannte den 33-jährigen Geflüchteten wieder. Die hinzugezogene Streifenbesatzung konnte ihn schließlich widerstandslos festnehmen. Er wurde in der vergangenen Nacht wieder in die psychiatrische Einrichtung eingeliefert.

