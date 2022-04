Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 25.04.2022:

Peine (ots)

Schwerer Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fahrer

Am Morgen des 25.04. ereignete sich gegen 06:30 Uhr auf der L 473 zwischen den Ortschaften Klein Lafferde und Bodenstedt ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 53-jährige Fahrer eines Renaults aus Peine wollte den LKW eines vor ihm fahrenden anderen 53-jährigen Hildesheimers überholen. Er übersah dabei den aus Richtung Bodenstedt entgegenkommenden Smart eines 54-jährigen Mannes, ebenfalls aus dem Landkreis Peine stammend. Die Fahrer der entgegenkommenden Wagen konnten einen Frontalzusammenstoß durch jeweiliges Ausweichen verhindern und kollidierten seitlich. Der Fahrer des LKW musste ebenfalls ausweichen und geriet dadurch in den Seitenraum der Straße und prallte dort gegen einen Straßenbaum. Er wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes in seiner Fahrerkabine eingeklemmt und verstarb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des Renault wurde schwer verletzt und ebenso wie der leicht verletzte Smart-Fahrer, in ein Klinikum in Braunschweig eingeliefert. Neben der Polizei war ein Großaufgebot der Feuerwehr, mehrere Rettungswagen sowie ein Notarzt im Einsatz. Zur weiteren Klärung des Unfallhergangs ist zusätzlich ein Gutachter herangezogen worden. Die L 473 blieb während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten vollgesperrt.

