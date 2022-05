Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Streitigkeiten auf dem Fahrradweg, Höhe Florianstr. Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am 23.05.2022 gegen 19:40 Uhr, kam es aufgrund eines Verkehrsvorgangs zu einem Streit zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger, welcher mit seinem Hund (ähnlich einem Dackel) unterwegs war. Beide trafen auf dem Bliestalfreizeitweg, in Höhe des dortigen Lebensmittelmarktes, aufeinander. In der Folge wurde der Fahrradfahrer durch den Hundebesitzer beleidigt und mit Gegenständen beworfen. Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt. Der Täter flüchtete sich nach der Tat in das neben dem Freizeitweg befindliche Dickicht.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Homburg, unter Tel. 06841/1060 in Verbindung zu setzten.

