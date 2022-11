Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Missglücktes Wendemanöver

Bei einem unachtsamen Wendemanöver in der Bahnhofstraße hat eine 59-jährige Nissan-Lenkerin am Montag gegen 13.30 Uhr Sachschaden angerichtet. Die Frau stoppte ihren Wagen, setzte zurück und übersah dabei den hinter ihr stehenden Toyota. Dabei entstand an ihrem Pkw rund 2.000 Euro Sachschaden, am Toyota wird dieser auf etwa 6.000 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Von Hund angegriffen - Polizei bittet um Hinweise zu Tier und Halter

Nachdem ein 21-Jähriger am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr in der Moltkestraße von einem Hund angefallen und verletzt wurde, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise zum bislang unbekannten Tierhalter. Der Hund soll den jungen Mann beim Vorbeigehen unvermittelt angesprungen und ins Handgelenk gebissen haben. Als der 21-Jährige durch den Angriff gegen ein Auto gestürzt war, entschuldigte sich der verantwortliche Hundehalter und lief einfach davon, ohne sich zu kümmern. Der Mann hatte Glück im Unglück, er erlitt eher leichte Verletzungen und suchte im Nachgang einen Arzt auf. Bei dem Herrchen soll es sich um einen etwa 55-60 Jahre alten und 180 cm großen Mann gehandelt haben. Er hatte eine Halbglatze mit grauen Haaren, einen grauen Drei-Tage-Bart und war mit einem schwarzen Mantel, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Angaben des 21-Jährigen und eines Zeugen zufolge handelte es sich bei dem Hund um einen Rottweiler. Der Vierbeiner hatte schwarzes Fell mit braunen Stellen an Hals und Füßen und wurde an einer schwarzen Hundeleine geführt. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Tettnang

Frontscheibe eingeschlagen

Die Windschutzscheibe eines in der Berger Halde geparkten Mazda hat ein Unbekannter zwischen Sonntagabend und Montagmorgen mit einem massiven Gegenstand zerstört. Dabei richtete der Randalierer mehrere hundert Euro Sachschaden an. Der Polizeiposten Tettnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die insbesondere zwischen 18 Uhr und 7.30 Uhr in Tatortnähe Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter Tel. 07542/9371-0 zu melden.

Ailingen

Pkw kollidiert mit Lkw

An der Einmündung der Habratsweilerstraße in die Hirschlatter Straße hat sich am Montag gegen 15.45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 82-jähriger Renault-Lenker bog nach rechts auf die Kreisstraße in Richtung Ailingen ein und geriet dabei aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dabei kollidierte er mit dem Lastwagen eines 57-Jährigen, der in diesem Moment in Fahrtrichtung Hirschlatt unterwegs war. Bei dem wuchtigen Zusammenstoß wurde der 82-jährige Unfallverursacher leicht verletzt und im Anschluss zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Clio, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzt 7.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Lastwagenfahrer wurde nicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand rund 4.000 Euro Sachschaden.

Überlingen

Nach Parkrempler geflüchtet - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Montag zwischen 8.30 und 9.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsgeschäfts in der Nußdorfer Straße ereignet hat, bittet die Polizei Überlingen um Hinweise. Ein Unbekannter hat mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Dacia-Dokker an der Fahrerseite touchiert, dabei 2.500 Euro Sachschaden angerichtet und danach einfach das Weite gesucht. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Ermittler zu wenden.

Überlingen

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Auf 4.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein Unbekannter am Montag zwischen 9 und 12 Uhr an einem in der St.-Johann-Straße, im Bereich der Kletterhalle, geparkten Audi Q5 angerichtet hat. Der Verursacher ergriff danach einfach die Flucht, ohne sich um die Eindellung und die Kratzer in der Fahrertür zu kümmern. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Markdorf

Lkw kollidiert mit Pkw

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Montag gegen 17.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ittendorfer Straße. Ein 68 Jahre alter Sattelzug-Fahrer war auf der Hauptstraße aus Richtung Bermatingen kommend unterwegs und fuhr in Richtung Ittendorfer Straße aus dem Kreisverkehr. Dabei übersah er den VW eines verkehrsbedingt wartenden 65-Jährigen und kollidierte wuchtig mit diesem. Während an der Zugmaschine rund 10.000 Euro Sachschaden entstand, beläuft sich dieser am VW auf rund 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

