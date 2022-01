Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Radfahrerin nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Schwerin (ots)

Eine 58-jährige Radfahrerin geriet am 11.01.2022 gegen 11.40 Uhr in der Wismarschen Straße in Schwerin in die Straßenbahnschienen und stürzte. Sie erlitt hierbei leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

