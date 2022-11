Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8.000 Euro entstand am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr Binger Straße / Hohenzollernstraße. Der 47-jährige Fahrer eines Audi fuhr einer 18 Jahre alten Citroen-Lenkerin hinten auf, als diese beim Verlassen des Kreisverkehrs verkehrsbedingt anhalten musste. Beide Unfallbeteiligten blieben bei der Kollision unverletzt. Sie konnten ihre Fahrt nach der polizeilichen Unfallaufnahme fortsetzen.

Bad Saulgau/Ravensburg/Bad Waldsee

Mann fällt nach Schockanruf auf Betrüger rein - Zeugen gesucht -

Insgesamt einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag hat ein 65-Jähriger am Dienstag im Bereich der beiden Amtsgerichte in Ravensburg und Bad Waldsee an unbekannte Betrüger übergeben. Die Täter hatten zuvor seine Mutter angerufen und ihr vorgespielt, dass ihr Enkel einen folgenschweren Verkehrsunfall gehabt hatte und einen Untersuchungshaft nur durch eine Kaution abzuwenden wäre. Der 65-Jährige, der zufällig bei seiner Mutter zu Besuch war, erkannte ebenfalls nicht, dass es sich bei dem Anrufer nicht um seinen Sohn handelte. Zudem war ihm offensichtlich die gängige Betrugsmasche nicht bekannt, weshalb er unter Vorwänden größere Geldbeträge bei unterschiedlichen Banken abhob und diese an den beiden Treffpunkten gegen 13:30 Uhr in Ravensburg und gegen 18:30 Uhr in Bad Waldsee an die Täter übergab. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die insbesondere an den Übergabeorten Verdächtiges wahrgenommen haben, unter Tel. 07541/7010 um Hinweise. Informationen und Tipps zu dieser und weiteren Betrugsmaschen finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de oder erhalten Sie telefonisch bei Ihrer kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Tel. 07571/104-302.

Meßkirch

Verkehrsunfall

Beim Einfahren von der B 313 aus Richtung Rohrdorf auf die B 311 in Richtung Meßkirch hat am Mittwochmorgen gegen 7.45 Uhr der 70-jährige Fahrer eines VW eine von links kommende und vorfahrtsberechtigte Opel-Lenkerin übersehen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge erlitt die 54 Jahre alte Opel-Lenkerin schwerere Verletzungen, sie wurde durch einen Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Unfallfahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 35.000 Euro. Sowohl der VW als auch der Opel mussten abgeschleppt werden. Auslaufende Betriebsstoffe wurden von der Feuerwehr abgestreut.

