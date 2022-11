Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfall auf Bundesstraße

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 23.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag kurz nach 7 Uhr auf der B 30 zwischen Weingarten und Ravensburg-Nord ereignet hat. Eine 51 Jahre alte Mazda-Lenkerin, die in Richtung Friedrichshafen unterwegs war, bemerkte zu spät, dass die zwei Pkw vor ihr auf der rechten Spur bremsen mussten. Sie fuhr auf einen Audi auf und schob diesen auf den davor fahrenden BMW. Der 20 Jahre alte Lenker des BMW erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen. An seinem Wagen entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro, während sich der Schaden an Audi und Mazda auf jeweils etwa 10.000 Euro belaufen dürfte.

Ravensburg

Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Von zwei Männern angegriffen wurde eine Frau am frühen Sonntag in der Bachstraße. Gegen 1 Uhr stießen beiden Männer die Frau in den Rücken, sodass diese auf das Bordsteinpflaster fiel und sich am Kopf verletzte. Die Frau war in Richtung Marienplatz unterwegs, als die zwei Unbekannten auf Höhe des Fußwegs zur Schulgasse von hinten an sie herantraten. Die Polizei bittet Personen, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Leutkirch

Vereinsheim aufgebrochen

Zwischen Montag- und Dienstagmorgen wurde in ein Vereinsheim in der Herlazhofer Straße eingebrochen. Der Täter öffnete mit Gewalt ein Fenster und stieg ins Gebäude ein. Da der Einbrecher im Vereinsheim einen akustischen Alarm auslöste, flüchtete er letztlich ohne etwas gestohlen zu haben. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt nun wegen des Einbruchs, Hinweise zur Tat werden unter Tel. 07561/8488-0 erbeten.

Aichstetten

Auto fährt in Vorgarten und sorgt für Schaden - Polizei sucht Zeugen

Durch einen Vorgarten in der Edelweißstraße gefahren ist am Dienstag kurz vor 12 Uhr ein unbekannter Fahrzeuglenker. Der Fahrer überfuhr das Rasengrundstück und beschädigte mehrere Dekorationsgegenstände des Hauseigentümers, bevor er das Weite suchte. Die Spuren, die der flüchtige Verursacher im Garten hinterließ, deuten darauf hin, dass auch an seinem Pkw ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden sein dürfte. Der flüchtige Fahrzeuglenker dürfte mutmaßlich mit einem silbernen Kleinwagen unterwegs gewesen sein. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Leutkirch unter Tel. 07561/8488-0 entgegen.

Wangen

Nach Unfall geflüchtet - Zeugenaufruf

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstagmorgen in der Friedrich-Ebert-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen streifte ein vorbeifahrender Lkw mit einem überstehenden Stoßstangenteil einen Seat Leon im Gegenverkehr und fuhr im Anschluss in Richtung Hergatz davon. Um den entstandenen Schaden am Seat, der sich auf rund 3.000 Euro belaufen dürfte, kümmerte er sich nicht. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen der Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen des Vorfalls sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Isny

Auto prallt nach Verkehrsunfall gegen Baum - Zeugen gesucht

Am Dienstagabend kam es im Achener Weg zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein Smart-Fahrer überholte kurz nach 21 Uhr einen vorausfahrenden VW Passat. Als er wieder nach rechts einscherte, kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Passat wurde dadurch nach rechts abgewiesen und prallte gegen einen neben der Fahrbahn stehenden Baum. Die drei Insassen des VW erlitten dabei leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Am Wagen entstand Totalschaden im Wert von rund 17.000 Euro. Der Schaden, der durch die Kollision am Wagen des Unfallverursachers entstand, beläuft sich indes auf rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Wangen bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07562/97655-0 zu melden.

Isny

Unbekannter zerkratzt Fahrzeug - Zeugenaufruf

Der Polizeiposten Isny ermittelt, nachdem ein Unbekannter zwischen Montagabend und Dienstagmorgen nahezu die gesamte Fahrerseite eines in der Obertorstraße geparkten Skoda Octavia zerkratzt hat. Der Schaden, der an dem Wagen entstanden ist, beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Die Polizei bittet Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Tel. 07562/97655-0 zu melden.

Weingarten

Stoßstange an Fahrzeug beschädigt - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat im Laufe des Montags einen im Fasanenweg geparkten PKW touchiert und ist geflüchtet. Mutmaßlich beim Vorbeifahren beschädigte der Unbekannte den am Fahrbahnrand geparkten Toyota und setzte seine Fahrt danach einfach fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden am Toyota in Höhe von rund 3.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Bad Waldsee

Nach Unfall geflüchtet - Zeugenaufruf

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag gegen 06.30 Uhr im Achweg ein anderes Fahrzeug während dem Vorbeifahren touchiert und ist danach geflüchtet. Der Schaden, den er an dem geparkten Opel verursacht hat, dürfte sich auf rund 4.500 Euro belaufen. Laut ersten Ermittlungen der Polizei soll der Verursacher einen weißer SUV gefahren haben und nach dem Unfall in Richtung Reutestraße geflüchtet sein. Der Polizeiposten Bad Waldsee ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, sich unter Tel. 07524/40430 zu melden.

Aulendorf

Sachbeschädigung an Fahrzeugplane - Zeugenaufruf

Der Polizeiposten Altshausen ermittelt, nachdem ein Unbekannter zwischen Montagabend und Dienstagmorgen die Plane eines in der Waldseer Straße geparkten Klein-Lkw mit grüner Farbe besprüht hat. Der Sachschaden der an dem Fahrzeug durch die Farbschmiererei entstanden ist, beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Die Polizei bittet Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Tel. 07584/9217-0 zu melden.

