POL-PDLD: Edenkoben - Automatenaufbruch

Edenkoben (ots)

In der Staatsstraße wurden auf einem Tankstellengelände am frühen Mittwochmorgen (18.05.2022, 04.30 Uhr) durch einen bislang unbekannten Täter ein Wasch- und zwei Staubsaugerautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Der Unbekannte versuchte noch weitere Automaten aufzuhebeln, was ihm allerdings misslang. Insgesamt ist ein Schaden von über 2000 Euro entstanden. Von dem Täter fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

