Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unfälle sorgen für Staus

Gleich mehrere Verkehrsunfälle haben am Donnerstagmorgen zu langen Staus auf der B 30 bei Ravensburg geführt. Insgesamt ereigneten sich zwischen 7 und 8 Uhr fünf Zusammenstöße. Kurz nach 7 Uhr sind auf der Brücke der Ulmer Straße, auf Höhe der Anschlussstelle Ravensburg-Nord, insgesamt fünf Fahrzeuge zusammengestoßen, verletzt wurde dabei niemand. Wegen des Unfalls, durch den der Verkehr nur noch einspurig in Richtung Ravensburg gelangte, bildete sich innerhalb kurzer Zeit ein Rückstau auf die B 30, der zu weiteren kleineren Folgeunfällen führte, die alle daher rührten, dass Fahrzeuglenker den Stau zu spät realisierten und auf vorausfahrende Pkw auffuhren. Bei einem dieser Auffahrunfälle, der sich auf der B 30 in Fahrtrichtung Weingarten ereignete, wurde ein Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Wie hoch der bei den insgesamt fünf Unfällen entstandene Sachschaden ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. In mehreren Fällen fiel dieser aber so hoch aus, dass ein Abschleppdienst die Fahrzeuge bergen musste. Der Stau rund um Ravensburg löste sich erst gegen kurz vor 9 Uhr auf und dürfte einige Autofahrer entsprechende Nerven gekostet haben.

Ravensburg

Renitenter Mann landet in Gewahrsam der Polizei

Ein 38-Jähriger hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag vor dem Eingang eines Krankenhauses in der Elisabethenstraße randaliert und musste von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Der Mann war aufgefallen, nachdem er sich augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss vor dem Krankenhaus aufhielt. Eine Polizeikontrolle bestätigte den Verdacht und nachdem er einige Zeit später vor dem Gebäudeeingang randalierte, wurde er der Örtlichkeit verwiesen. Die Ruhe war aber nur von kurzer Dauer - gegen kurz nach 2 Uhr fiel er abermals auf, da er in der Nähe des Krankenhauses herumschrie und schlafende Anwohner weckte. Die abermals gerufene Polizei nahm den Mann schließlich mit auf das Polizeirevier und er musste den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Er hat nun mit einer Gebührenrechnung für die unfreiwillige Übernachtung zu rechnen.

Schmalegg

Auffahrunfall fordert Verletzten

Am Mittwochmittag kam es auf der Landesstraße zwischen Horgenzell und Ravensburg auf Höhe eines Getränkehandels zu einem Auffahrunfall, bei dem der 32 Jahre alte Fahrer eines Peugeots leicht verletzt wurde. Der 32-Jährige war in Richtung Ravensburg unterwegs, als er verkehrsbedingt bremsen musste. Der nachfolgende 63-jährige Fahrer eines Skoda Fabia bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug auf. An beiden Autos entstand jeweils ein Schaden von rund 600 Euro.

Weingarten

Autos durchwühlt

Mehrere Im Fischergarten abgestellte Autos wurden in der Nacht zum Dienstag durchwühlt. Die unverschlossen, auf Privatparkplätzen stehenden, Pkw wurden von einer bislang unbekannten Person geöffnet und durchsucht. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Auch am Mittwoch durchsuchte ein Unberechtigter einen unverschlossen in der Gartenstraße, Ecke Gablerstraße abgestellten Klein-Lastwagen. Der Täter stahl aus dem Fahrzeug einen schwarzen Rucksack. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist derzeit nicht abschließend geklärt. Personen, die Hinweise auf den Verantwortlichen der Taten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Bad Waldsee

Auto überschlägt sich

Mit ihrem Auto hat sich am Mittwochmorgen eine Pkw-Lenkerin neben der Kreisstraße zwischen Bad Waldsee und Bad Wurzach überschlagen. Die 23-jährige VW-Lenkerin war in Richtung Bad Wurzach unterwegs, als sie in einer Kurve auf Höhe von Hilfringen die Kontrolle über ihren Pkw verlor. Sie kam mit ihrem Wagen von der Straße ab, wo dieser sich im Graben überschlug. Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sie sowie eine 26 Jahre alte Beifahrerin, die sich bei dem Überschlag leichte Verletzungen zuzog, wurden in ein Krankenhaus gebracht. Am VW entstand indes Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

Leutkirch

WhatsApp-Betrug zu spät bemerkt

Betrügern aufgesessen ist am Mittwochnachmittag ein Senior aus dem Stadtgebiet. Die Täter meldeten sich über den Messengerdienst WhatsApp bei dem 70-jährigen Mann. Unter dem Vorwand, die vermeintliche Tochter des 70-jährigen zu sein, baten die Betrüger den Mann um Geld. Dieser überwies gutgläubig einen vierstelligen Eurobetrag, um seiner vermeintlichen Tochter zu helfen. Er bemerkte erst im Nachgang, dass er Opfer eines Betrugs geworden war und meldete sich bei der Polizei. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich vor der Betrugsmasche per Messenger-Dienst. Überweisen Sie kein Geld an Unbekannte und seien Sie misstrauisch, wenn Sie von fremden Nummern angeschrieben werden! Weitere Hinweise, wie Sie sich gegen Betrug schützen können, finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/polizei-und-whatsapp-klaeren-gemeinsam-ueber-betrug-auf/

Wangen im Allgäu

Illegale Reifenentsorgung - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Wangen im Allgäu ermittelt, nachdem am Mittwochmorgen insgesamt 16 illegal entsorgte Autoreifen, teilweise noch mit Felgen für die Marken Ford, Audi und Mazda, an einem Feldweg im Waldstück Missner Wald in der Nähe der K7995 aufgefunden wurden. Die Polizei bittet Personen, die in dem Gebiet in den letzten Tagen Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise auf den Umweltsünder, der die Reifen dort entsorgt hat, geben können, sich unter der Tel. 07522/984-0 zu melden.

