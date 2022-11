Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Autofahrer wohl von Fliege abgelenkt - Unfall

Weil er eigenen Angaben zufolge von einer Fliege abgelenkt war, hat am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr ein 41-jähriger Pkw-Lenker zu spät erkannt, dass sich der Verkehr vor ihm im Kreisverkehr in der Altshauser Straße staute. Der abgelenkte Audi-Fahrer bremste daher zu spät ab und kollidierte mit dem vor ihm stehenden VW. Durch die wuchtige Kollision wurde der VW auf einen Mercedes aufgeschoben. Während alle Unfallbeteiligten glücklicherweise unverletzt blieben, entstand an den drei Fahrzeugen insgesamt ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro.

Bad Saulgau

Mann beklaut Seniorin

Ein Unbekannter hat am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr im Bereich der Schmalgasse / Fuchsgasse eine 75-Jährige angesprochen und diese darum gebeten, ihm Kleingeld zu wechseln. Wie die Dame später beim Einkaufen feststellen musste, gelang es dem Täter, ihr unbemerkt einen dreistelligen Euro-Betrag aus dem Geldbeutel zu entwenden. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Diebstahls und bittet unter Tel. 07581/482-0 um Hinweise auf den Mann. Dieser wurde als etwa 30 Jahre alt, etwa 175cm groß, mit kurzen dunklen Haaren und einem dunkleren Teint beschrieben. Der Täter habe gepflegt ausgesehen und sei übertrieben freundlich gewesen.

Sigmaringendorf

Bei Ausparken Abhang hinuntergefahren

Beim Ausparken aus einem Parkplatz im Brandweg ist am Mittwochabend gegen 19.15 Uhr die 76-jährige Fahrerin eines Volvos rückwärts einen Abhang hinuntergefahren. Das Fahrzeug kippte und kam auf der Seite zum Liegen, weshalb sich die beiden Insassen nicht selbständig aus diesem befreien konnten. Die hinzugerufene Feuerwehr befreite die Beiden aus ihrer misslichen Lage, sowohl die 76-Jährige als auch ihr Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Volvo, an dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro entstanden ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell