LPI-J: Baustelle aufgesucht

Apolda (ots)

Eine weitere Diebstahlshandlung ereignete sich in Apolda, Robert-Koch-Straße / Am Busbahnhof (Baustelle) im Tatzeitraum 15.09.2022 - 19.09.2022. Hier verschafften sich dreiste Diebe durch Aufhebeln eines Fensters, Zugang zur Baustelle. Anschließend wurde Kupferkabel, welche bereits in Decken und Böden verbaut war, gekappt, sowie diverses Baustellenwerkzeug entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa ca. 10000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Apolda, unter der Telefonnummer 03644/541-0, zu melde

