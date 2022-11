Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Immenstaad

Rettungskräfte angegriffen

Auf einer privaten Party in der Wohnung eines 23-jährigen Mannes in Immenstaad kam es am Samstagabend gegen 22:40 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen dem jungen Mann und einem 21-jährigen Partygast. Beide Kontrahenten zogen sich hierbei blutende Wunden zu, die durch den verständigten Rettungsdienst behandelt werden sollten. Der erheblich alkoholisierte 23-jährige verweigerte die medizinische Behandlung, indem er nach dem 48-jährigen Rettungssanitäter schlug und ihn dabei leicht im Gesicht traf. Zur Verhinderung weiterer Eskalationen nahmen die Polizeibeamten den Mann in Gewahrsam, wogegen er sich durch Schläge und Tritte in Richtung der Beamten zur Wehr setzte. Sowohl der in Gewahrsam genommene, als auch sein ursprünglicher Kontrahent kamen im Anschluss zur medizinischen Versorgung ihrer Verletzungen, die sie sich gegenseitig zugefügt hatten, in verschiedene Krankenhäuser.

Überlingen-Bambergen

Entlaufenes Stachelschwein

Am Samstagnachmittag gingen bei der Polizei mehrere Anrufe über die Sichtung eines ungewöhnlichen Tieres mit langen Stacheln ein. Die Recherchen der Polizei ließen vermuten, dass es sich bei dem gesichteten Tier, um ein Stachelschwein handelt, welches aus einem nahegelegenen Haustierhof unbemerkt entschwunden war. Weder der Polizei, noch den Mitarbeitern des Hofes gelang es am Nachmittag das Tier nach den Sichtungen im Bereich Überlingen, Bambergen und Owingen einzufangen. Aufgrund der einbrechenden Dunkelheit wurde die Suche nach dem Tier unterbrochen und wird bei erfolgversprechenderen Lichtverhältnissen durch die verantwortlichen Personen fortgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell