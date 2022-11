Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann in Gewahrsam trägt gestohlene Uhr

Strafrechtlich verantworten muss sich ein 24-jähriger Mann, der am frühen Sonntagmorgen in Polizeigewahrsam genommen wurde und zudem im Verdacht steht, zuvor eine hochwertige Uhr gestohlen zu haben. In der Nacht auf Sonntag war der 24-Jährige in einer Diskothek in der Anton-Sommer-Straße negativ aufgefallen. Gegenüber der hinzugerufenen Polizei trat er uneinsichtig und aggressiv auf, weshalb die Einsatzkräfte ihn des Ortes verwiesen. Dem kam der deutlich alkoholisierte Mann zunächst nach. Da er sich jedoch kurze Zeit später erneut vor der Diskothek aufhielt und Unfrieden stiftete, musste er die restliche Nacht in der Gewahrsamseinrichtung verbringen. Bei sich trug er eine Uhr einer bekannten Luxusmarke im Wert von mehreren tausend Euro, die während seines unfreiwilligen Aufenthalts bei der Polizei von seinem Bekannten als gestohlen gemeldet wurde. Die Polizisten stellten das Diebesgut sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 24-Jährigen ein.

Tettnang

Sachbeschädigung durch Brandlegung - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem es am vergangenen Wochenende in der Lindauer Straße gebrannt hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen wegen Sachbeschädigung. Am Samstag gegen 20.30 Uhr rückten die Einsatzkräfte aus und löschten drei Mülltonnen, die in Flammen aufgegangen waren. Wie am Sonntagmittag bei der Polizei bekannt wurde waren dies nicht die einzigen Brände. Unbekannte hatten darüber hinaus auch ein größeres Loch in der Plane eines Zeltes gebrannt, das vor einer nahegelegenen Arztpraxis aufgestellt war. Die Ermittler schließen aufgrund der Gesamtumstände nicht aus, dass die Feuer mutwillig gelegt worden sein könnten. Der entstandene Gesamtsachschaden kann aktuell nicht beziffert werden. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei Friedrichshafen zu wenden.

Eriskirch

Von Fahrbahn abgekommen

Glück im Unglück hatten die beiden Insassen eines Mini bei einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 22.15 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Eriskirch ereignet hat. Der 22-jährige Fahrer des Wagens war von Lindau in Richtung Friedrichshafen unterwegs und kam aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge kollidierte der Wagen mit dem Bewuchs im Grünstreifen und kam in einem Graben auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Dabei entstand am Mini geschätzt 2.500 Euro Sachschaden. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er und seine Beifahrerin, die augenscheinlich unverletzt blieb, wurden zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Überlingen

Auto beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Mit roter Farbe hat ein Unbekannter zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag einen in der Hochbildstraße geparkten Pkw beschmiert. Der entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro beziffert. Die Polizei Überlingen ermittelt und bittet Zeugen der Tat, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Salem

Unfall nach Reifenwechsel

Glücklicherweise glimpflich ausgegangen ist ein Unfall, der sich am Sonntag gegen 13 Uhr auf der L 201 zwischen Salem und Weildorf ereignet hat. Eine 56-jährige Renault-Fahrerin war in Richtung Weildorf unterwegs, als sie ein eigenartiges Geräusch an der Vorderachse bemerkte. Noch während der Fahrt löste sich ihr Vorderrad. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihren Wagen. Dieser kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte einen Leitpfosten. Während am Renault ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand, kamen die beiden Insassen mit dem Schrecken davon. Wie die Nachforschungen ergaben, hatte man erst am Samstag die Winterräder an dem Pkw angebracht und dabei mutmaßlich vergessen, die Radmuttern korrekt anzuziehen. In diesem Zusammenhang rät die Polizei dazu, insbesondere nach einem zurückliegenden Räderwechsel, die Muttern vor dem Fahrtantritt nochmals zu überprüfen. Sollten Sie verdächtige Geräusche wahrnehmen, stoppen sie ihren Wagen und gehen Sie kein unnötiges Risiko ein.

