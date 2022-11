Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Fahrradfahrer übersehen

Eine Schulterfraktur erlitten hat ein 24-jähriger Fahrradfahrer, der er am Montagmorgen in der Schmalegger Straße verunfallt ist. Er fuhr mit seinem Pedelec auf dem Fahrradschutzstreifen stadteinwärts und wurde von einem abbiegenden 53-jährigen Ford-Fahrer übersehen. Der Autofahrer war in gleicher Richtung unterwegs und wollte rechts auf ein Firmengelände fahren. Durch die Kollision mit dem Auto stürzte der 24-Jährige und verletzte sich. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro, am Pedelec ein Schaden von etwa 500 Euro.

Weingarten

Auffahrunfall

Am Montagmorgen kam es aufgrund von Unachtsamkeit zu einem Auffahrunfall, wodurch ein Gesamtsachschaden von etwa 13.000 Euro entstanden ist. Eine 24-jährige Opel-Lenkerin befuhr die Ulmer Straße aus Weingarten kommend und wollte nach Berg weiterfahren. Dazu musste sie an der Einmündung in die B32 verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein 25-jähriger VW-Fahrer, welcher hinter dem Opel fuhr, zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde durch die Kollision niemand.

Bad Waldsee

Radfahrer angegriffen

Mehrfach geschlagen haben soll ein Autofahrer einen 17 Jahre alten Radler am Montagabend. Der Zweiradlenker befuhr die Bahnhofstraße, als er auf Höhe der Steinenberger Straße von einem Kleinwagen angehupt worden sein soll. Der Jugendliche hielt an, worauf der Beifahrer des Pkw ausgestiegen ist. Der Mann soll den Fahrradfahrer daraufhin ins Gesicht geschlagen haben, sodass dieser sich die Nase brach. Der Beifahrer wird von dem Jugendlichen als etwa 20 bis 25 Jahre alt, kräftig und rund 180 cm groß beschrieben. Er soll eine auffallend weiße Schildmütze getragen haben. Personen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 auf dem Polizeiposten Bad Waldsee zu melden.

Baienfurt

Falsche Tochter bittet um Geld

Betrüger haben am Montag eine 70 Jahre alte Frau dazu gebracht, ihnen Geld zu überweisen. Die Täter kontaktierten die Frau mit einer unbekannten Handynummer und gaben vor, die Tochter der 70-Jährigen zu sein und wegen eines Handydefekts eine neue Nummer zu haben. Nach kurzem Chat per Messenger-Dienst baten sie die Frau um zwei drei-und vierstellige Geldbeträge, die die Frau überwies. Erst im weiteren Chatverlauf kamen der Frau Zweifel, weshalb sie die Bank und die Polizei informierte. In dem Zusammenhang warnt die Polizei ausdrücklich: Überweisen Sie kein Geld, wenn Sie von Personen, die Sie mit unbekannten Nummern kontaktieren, dazu aufgefordert werden! Rückversichern Sie sich, fragen Sie kritisch nach und verständigen Sie im Zweifelsfall die Polizei. Hinweise zur Betrugsmasche mit dem Messenger-Dienst WhatApp finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/polizei-und-whatsapp-klaeren-gemeinsam-ueber-betrug-auf/

Hoßkirch

Tiergehege beschädigt

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen wurde ein Wildgehege in der Saulgauer Straße in Hüttenreute beschädigt. Ein Unbekannter schnitt in der Zeit den Wildzaun auf, öffnete den Zaun und hängte diesen noch in einer Stange ein, sodass er auch offenblieb. Mehrere Tiere aus dem Gehege brachen aus, der entstandene Schaden für den Besitzer wird auf einen fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Hinweise auf den Täter der Sachbeschädigung nimmt der Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/9217-0 entgegen.

Isny

Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein 55-jähriger Autofahrer hat in der Riedstraße in Neutrauchburg ein entgegenkommendes Fahrzeug gestreift. Der BMW-Lenker war in Richtung Christazhofen unterwegs, als er aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn kam und dort das Wohnmobil eines 55-Jährigen touchierte. Durch die Kollision wurde das Wohnmobil nach rechts in einen parkenden VW geschoben. Glücklicherweise blieben die Beteiligten unverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro. Der BMW sowie da Wohnmobil mussten nach der Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

