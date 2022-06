Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Ruppichteroth (ots)

Ein 56-jähriger Porsche-Fahrer aus Windeck und eine 62-jährige LKW-Fahrerin aus Köln sind heute (29.06.2022) bei einer Frontalkollision auf der Kreisstraße 17 (K17) in Höhe der Ortslage Ruppichteroth-Schreckenberg schwer verletzt worden. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Windecker gegen 10.15 Uhr mit seinem Sportwagen auf der K17 in Fahrtrichtung Hennef. Am Ausgang einer Rechtskurve geriet der 56-Jährige mit seinem Fahrzeug aus ungeklärten Gründen ins Schleudern und fuhr in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden 7,5t Mercedes-LKW der Kölnerin.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der Porsche des Windeckers wurde von der Polizei sichergestellt.

Zur Sicherung des Spurenbildes wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Köln angefordert. Die Unfallstelle musste bis 15.00 Uhr komplett gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (Bi)

