Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Fußgänger auf Zebrastreifen erfasst

Schwerere Verletzungen erlitt ein 56 Jahre alter Fußgänger, der am Montagmorgen gegen 6 Uhr von einem Fiat-Fahrer auf einem Fußgängerüberweg in der Paradiesstraße erfasst wurde. Der Passant wurde auf die Motorhaube aufgeladen und prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe, ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Warum der Autofahrer den Mann übersehen hat, ist bislang noch nicht abschließend geklärt. An dem Fiat entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an einem Renault hinterlassen, der am Montag zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Friedrich-List-Straße abgestellt war. Möglicherweise hat ein weißer Kleinwagen das geparkte Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken gestreift. Der Unfallverursacher kümmerte sich nach der Kollision jedoch nicht um die Schadensregulierung. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt nun wegen des unerlaubten Entfernens von der Unfallörtlichkeit und bittet etwaige Zeugen, oder andere Personen, die Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Schrebergartenhütte brennt

Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist am Montagabend zum Brand einer Hütte in einer Schrebergartenanlage im Glockeneichweg ausgerückt. Vermutlich aufgrund eines nicht richtig gelöschten Holzofens hatte die Holzhütte gegen 21.15 Uhr Feuer gefangen und brannte in der Folge komplett nieder. Durch die schnellen Löscharbeiten konnte die Feuerwehr ein Übergreifen auf andere Parzellen verhindern. Der beim Brand entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Euro-Betrag geschätzt. Erste Befürchtungen, dass sich der Eigentümer der Hütte noch in dieser aufhalten könnte, bestätigten sich zum Glück nicht.

Herdwangen-Schönach

Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Wohl aufgrund von gesundheitlichen Problemen ist am Montag gegen 10.15 Uhr ein 59-jähriger Autofahrer auf dem Ortsverbindungsweg zwischen Aftholderberg und Tautenbronn nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Pkw kollidierte dort mit einem Baumstumpf und überschlug sich, bevor er wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Ersthelfer bargen den leicht verletzten Fahrer aus dem Fahrzeug, anschließend kümmerte sich ein hinzugerufener Rettungsdienst um ihn. Während der 59-Jährige nach der notärztlichen Untersuchung nach Hause gehen konnte, entstand an seinem Fahrzeug wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs war auch die Feuerwehr an der Unfallstelle eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell