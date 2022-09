Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Vorfahrt missachtet

Drei Personen wurden bei einem Unfall am Dienstag in Laupheim leicht verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr fuhr ein 85-Jähriger mit seinem Toyota in der Keplerstraße. Der Mann bog in die Bronner Straße ein. Von links kam ein Audi. Der hatte Vorfahrt und war stadtauswärts unterwegs. Die 42-Jährige Audifahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Durch den heftigen Aufprall wurde die 42-Jährige sowie ihr 9 Jahre altes Kind leicht verletzt. Auch der mutmaßliche Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 30.000 Euro. Auf den 85-Jährigen kommt nun eine Anzeige zu.

In Baden-Württemberg zählen die Unfallursachen Vorfahrt und Vorrang in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen von Verkehrsunfällen. Die Ursachen für diese Unfälle sind vielfältig. Oft könnten sie jedoch vermieden werden. Seien Sie konzentriert im Straßenverkehr und lassen Sie sich nicht ablenken. Im Zweifel: Fuß vom Gas und warten.

