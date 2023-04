Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Fahrradtachos entwendet

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Rezepter Straße;

Tatzeit: 20.04.2023, zwischen 08.15 Uhr und 11.00 Uhr;

Einen fest verbauten Fahrradtacho entwendet hat ein Unbekannter am Donnerstagmorgen in Stadtlohn. Das Pedelec stand vor einer Praxis an der Rezepter Straße, als der Täter das elektronische Gerät gewaltsam zwischen 08.15 Uhr und 11.00 Uhr entwendete. In den vergangenen Tagen kam es im Stadtgebiet Stadtlohn vermehrt zu gleichgelagerten Diebstählen. Ziel waren ausnahmslos Tachos des Herstellers Bosch. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. (02561) 9260. (db)

