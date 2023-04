Polizei Duisburg

POL-DU: Hünxe: Gestohlener Peugeot aus Wesel-Datteln-Kanal geborgen

Duisburg / Hünxe (ots)

Am Sonntagabend (2. April, gegen 18:30 Uhr) meldeten Zeugen verdächtige Reifenspuren am Wesel-Datteln-Kanal in Höhe Hünxe. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen unter anderem mit Tauchern und einem Hubschrauber konnten bis zum Einbruch der Dunkelheit keine ungewöhnlichen Gegenstände im Wasser festgestellt werden. Heute setzte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt die Suche mit einem Sonarboot fort. Dabei fanden die Mitarbeiter gegen 13 Uhr ein Fahrzeug, dass sich als gestohlener Peugeot aus Hünxe herausstellte. Die Polizei Wesel berichtete: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/5478127

Das Fahrzeug konnte geborgen und zur Spurensicherung sichergestellt werden. Nun ermittelt die Kriminalpolizei in Dinslaken zu dem Pkw-Diebstahl und sucht Zeugen, die in der Nähe des Kanals verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizei Dinslaken unter der Rufnummer 02064 / 622-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern zu den Ermittlungen bitte unter der Rufnummer 0281 107-1050 an die Pressestelle der Polizei Wesel.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell