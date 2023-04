Polizei Duisburg

POL-DU: Fahrn/Hochemmerich: Mutmaßlicher Drogenhandel - Verkehrskontrolle führt zu Festnahme

Duisburg (ots)

Wozu Kontrollen im Straßenverkehr führen können, zeigt ein Fall von Sonntagabend (2. April, 21:25 Uhr): Eine Streifenwagenbesatzung überprüfte einen 32-jährigen Autofahrer am Willy-Brandt-Ring in Höhe der Weseler Straße. Dabei stellten die Beamten nicht nur fest, dass der Mann im Ford Fiesta unter Drogeneinfluss gefahren war, sondern entdeckten in einer Laptoptasche auch noch Gläschen mit Marihuana sowie in seinem Rucksack eine geringe Menge Amphetamin. Die Polizisten durchsuchten das Auto und im Anschluss auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg die Wohnung des 32-Jährigen in Hochemmerich. Dort fanden sie ein Grow-Zelt ( spezielles Zimmergewächshaus für das Züchten von Pflanzen), weitere Betäubungsmittel sowie zwei Gewehre nebst Munition und eine PTB-Waffe. Zur Blutprobe nahmen die Einsatzkräfte den Autofahrer mit zur Wache und brachten ihn anschließend ins Gewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wird er wegen des Verdachts des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge einem Haftrichter vorgeführt.

