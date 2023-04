Polizei Duisburg

POL-DU: Emmerich: Wassereinbruch - Leck in Gütermotorschiff

Duisburg/Emmerich (ots)

Die Wasserschutzpolizei ist am Freitagabend (31. März, gegen 20:15 Uhr) alarmiert worden, weil es auf einem Gütermotorschiff zu einem Wassereinbruch gekommen ist. Das Schiff war auf dem Rhein in Höhe Emmerich unterwegs, als es Zentimeter für Zentimeter tiefer sank. Es konnte noch bis zum dortigen Zollhafen fahren, wo Einsatzkräfte der Feuerwehr bis tief in die Nacht das Wasser ausgepumpt haben. Ein weiteres Gütermotorschiff stützte währenddessen das defekte Schiff, was mit Roheisen beladen war.

Am Samstagmorgen hat ein Taucher das Leck ausfindig gemacht und den Riss abgedichtet. Bevor das Gütermotorschiff für weitere Reparaturarbeiten nach Duisburg fahren konnte, wurde es im Hafen entladen. Während der Maßnahmen der Einsatzkräfte ist der Emmericher Hafen für den Schiffsverkehr gesperrt worden. Der Schiffsführer (66) muss sich jetzt mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell