POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Komplette Spielautomaten entwendet - Fahrzeuge mutwillig beschädigt - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen: Fahrräder entwendet

Kurz vor 21 Uhr am Sonntagabend entwendeten Unbekannte das Fahrrad eines 15-Jährigen und das Pedelec eines 16-Jährigen, welche an einem Fahrradabstellplatz am Storchenplatz abgestellt waren. Unmittelbar nach der Tat beobachteten die beiden Jugendlichen dann zwei Personen, welche mit den entwendeten Rädern vorbeifuhren. Durch den Vater des 16-Jährigen konnte in Hofherrnweiler einer der mutmaßlichen Täter festgestellt und angesprochen werden. Dieser ließ das Rad daraufhin zurück und flüchtete zu Fuß. Von dem schwarz-roten Pedelec der Marke Fischer im Wert von rund 900 Euro fehlt bislang jede Spur. Sachdienliche Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: In Polizeigewahrsam genommen

Beamte des Polizeireviers Aalen nahmen am Sonntagabend gegen 19 Uhr einen Mann in Gewahrsam, der zuvor im Bereich des Kubus in einer Hecke liegend aufgefunden wurde. Der 47-Jährige, der deutlich unter Alkoholeinfluss stand, wollte sich von der Besatzung eines Rettungswagens nicht untersuchen lassen und kam einem ihm gegenüber ausgesprochenen Platzverweis nicht nach. Nachdem er die eingesetzten Beamten beleidigte, sich sehr aggressiv verhielt und nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es zu weiteren Störungen seitens des 47-Jährigen kommen wird, wurde er letztlich in polizeilichen Gewahrsam genommen. Auch während dieser Maßnahme sprach er gegenüber den Beamten Beleidigungen aus und warf mit einem Schuh nach ihnen.

Aalen: Unfallflucht

Am Sonntagnachmittag gegen 17.35 Uhr befuhr ein Unbekannter mit seinem E-Scooter den Gehweg der Friedrichstraße in Richtung Julius-Bausch-Straße. Auf seinem Weg dorthin überfuhr er den Fußgängerüberweg, obwohl die für ihn geltende Ampel rot zeigte. Ein 47 Jahre alter Autofahrer bog seinerseits bei Grün ab, wobei er den Unbekannten erfasste. Die beiden Unfallbeteiligten sprachen kurz miteinander, ehe der 47-Jährige sein Fahrzeug an den Straßenrand fuhr. Diese Gelegenheit nutzte der Unbekannte und fuhr mit seinem E-Scooter davon. Der Unbekannte ist ca. 30 Jahre alt. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans, einer schwarz-braun-weiß-karierten Jacke und einer weiß-beigen Baseball-Mütze. Der Mann hat einen rötlichen Vollbart. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Neresheim: Unfall beim Überholen

Mit seinem BMW setzte ein 44-Jähriger am Sonntagnachmittag kurz nach 15.30 Uhr auf der Landesstraße 1084 zwischen Dossingen und Neresheim zum Überholen eines vorausfahrenden VW an. Wegen Gegenverkehr musste er den Vorgang abbrechen, wobei er den VW streifte. Sowohl der Unfallverursacher, als auch der 43 Jahre alte Fahrer des VW blieben unverletzt; ein Baby, welches sich im VW befand, wurde vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 9500 Euro. Nachdem während der Unfallaufnahme bei dem 44-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen.

Aalen: Komplette Spielautomaten entwendet

Bislang Unbekannte ließen sich am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr in einer Gaststätte am Westlichen Stadtgraben einschließen und entwendeten dann zwei Spielautomaten, die sie über eine Türe nach draußen transportierten. Über den entstandenen Sachschaden liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen: Schaden verursacht und geflüchtet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte der Fahrer eines grauen Audi A 4 mit seinem Fahrzeug einen in der Beethovenstraße abgestellten Pkw und ein Verkehrszeichen, wobei Sachschaden entstand. Nachdem Zeugen der Polizei das Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges mitgeteilt hatten, konnte der Pkw an der Halteradresse aufgefunden werden. Zeugen, die den Unfall ebenfalls beobachtet haben und weitere Informationen mitteilen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 in Verbindung zu setzen.

Aalen-Fachsenfeld: Fahrzeuge mutwillig beschädigt

Auf rund 13.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag verursachten, als sie mehrere Fahrzeuge zerkratzten, die im Schloßäckerring abgestellt waren. Hinweise auf die Vandalen bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Aalen: Aufgefahren

Bereits am Samstagmorgen kam es auf der B 29 Höhe Industriegebiet zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Zu spät hatte ein 36-Jähriger erkannt, dass ein vor ihm fahrender Opel Corsa verkehrsbedingt anhalten musste und war mit seinem Mercedes Benz aufgefahren. Sowohl der Unfallverursacher, als auch die 65-Jahre alte Opel-Fahrerin blieben unverletzt.

Ellwangen: Falscher Alarm

Mit 22 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Ellwangen am Montagmorgen gegen 1.50 Uhr in die Landeserstaufnahmestelle aus, nachdem von dort ein Brandalarm gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass der Alarm wohl lediglich durch Zigarettenrauch ausgelöst wurde.

Ellwangen: Von der Straße abgekommen

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 6000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag gegen 14 Uhr ereignete. Mit ihrem VW Polo befuhr eine 25-Jährige die Verbindungsstraße zwischen Schlüsselhof und Spielegert, wo sie auch Unachtsamkeit nach links von der Straße abkam. Am Fahrzeug der 25-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden; die Unfallverursacherin wurde zur Behandlung ins Krankenhaus nach Ellwangen gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Zwischen Freitagabend 23.45 Uhr und Samstagmorgen 7 Uhr warfen Unbekannte einen Stein gegen die Fensterscheibe eines Gebäudes in der Franz-Konrad-Straße, wobei diese zersplitterte und ein Schaden von rund 500 Euro entstand. Hinweise auf den Täter bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: 500 Euro Schaden

Auf rund 500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte am Samstagabend zwischen 19.30 und 19.45 Uhr verursachten, als sie einen Audi zerkratzten, der von seinem Besitzer im absoluten Halteverbot in der Straße Höferlesbach abgestellt worden war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

