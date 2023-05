Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Versuchter Einbruch - Werbeschilder einer ortsansässigen Brauerei entwendet - Sachbeschädigung - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Versuchter Einbruch

Im Zeitraum von Samstag, 06.05., bis Samstag, 13.05.23, fand ein Einbruchsversuch am Marktplatz statt. Ein Unbekannter versuchte über eine Eingangstür auf der Rückseite vermutlich in eine, im Gebäude befindliche, Bäckerei zu gelangen. Glücklicherweise blieb es nur beim Versuch. Sachschaden entstand keiner. Hinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240.

Wasseralfingen: Werbeschilder einer ortsansässigen Brauerei entwendet

Insgesamt drei Werbeschilder einer ortsansässigen Brauerei wurden von Unbekannten entwendet. Bereits in der Zeit von Montag, 24.04. bis Samstag, 29.04.23, wurden zwei freistehende Werbeschilder an einem Vereinsheim im Erzhäusle entwendet. In der Mainacht wurde ein weiteres Schild, welches an einer Pizzeria in der Schafgasse angebracht war, abmontiert und entwendet. Der hierbei entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Schilder geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 zu melden.

Mögglingen: Leitplanke touchiert

Eine 27-jährige Skoda-Fahrerin befuhr am Samstag gegen 13 Uhr die B29 von Schorndorf nach Aalen. Kurz vor der Ausfahrt Mögglingen geriet sie, vermutlich aufgrund Unachtsamkeit, in den Grünstreifen und touchierte die Mittelplanke. Infolgedessen wurde das Fahrzeug von der Leitplanke abgewiesen, so dass die Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und das Fahrzeug über beide Fahrstreifen schleuderte. Letztendlich schlug der PKW in der rechten Leitplanke ein und kam dort zum Stehen. Bei dem Unfall zog sie die Frau leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Schechingen / Haghof: Sachbeschädigung

Am Sonntag wurde in der Zeit von 2 Uhr bis 3 Uhr an einem VW-Polo, welcher am Haghof abgestellt war, der rechte Außenspiegel von einem bislang unbekannten Vandalen abgetreten. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Neresheim: Rollerfahrerin übersehen

Als am Montag, gegen 10:30 Uhr, eine PKW-Fahrerin aus einem Betriebsgelände nach links in die Dischinger Straße einfahren wollte, übersah sie eine dort in Richtung stadtauswärts fahrende Rollerfahrerin. Diese wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern, stürzte jedoch in Folge. Hierbei wurde die Roller-Fahrerin leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell