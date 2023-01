Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis-Wattenheim: Anglerhütten im Visier Krimineller

Polizei ermittelt

Biblis (ots)

Mindestens vier Anglerhütten in der Schulstraße gerieten zwischen Sonntag (22.1.)und Montag (23.1.) in das Visier Krimineller. Aus den Hütten am See entwendeten sie unter anderem Angelzubehör und Werkzeug. Mit dem Diebesgut flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro. Das Kommissariat 42 in Lampertheim ermittelt und nimmt alle in diesem Zusammenhang sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute unter der Rufnummer 06206/94400 entgegen.

