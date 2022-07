Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kontrolleinsatz: Tempo und Technik

Bild-Infos

Download

Meinerzhagen/Märkischer Kreis (ots)

Um Tempo und Technik vor allem von Motorrädern ging es am Sonntag bei einem Kontroll-Einsatz der Polizei in Meinerzhagen. Dabei ging "Prävention vor Repression". Es gab zeitgleich vier Kontrollstellen.

Zwei Radarwagen standen an den Landstraßen 707 (Nordhelle) und 539 (Ihne). Am Schützenplatz in Meinerzhagen schauten die Beamten vom Verkehrsdienst der Polizei außerdem auf den technischen Zustand von Pkw und Motorrädern. Damit verfolgt die Polizei des Märkischen Kreises einen ganzheitlichen Kontrollansatz, der auch auf das Aufspüren zu lauter Kfz ausgerichtet ist.

Den Kontrollen vorgeschaltet war ein präventives Gespräch. Zu diesem Zweck hatten sich Beamte/innen der "Verkehrsunfallprävention" an der L 539 im Bereich Willertshagen platziert. Hier wurden 64 Fahrzeuge angehalten - vor allem Motorräder - und die Fahrer um ein verkehrsdidaktisches Gespräch gebeten. Die Polizeibeamten thematisierten die Gefahr unangepasster oder überhöhter Geschwindigkeit - vor allem und konkret auf den kurvenreichen und unfallbelasteten Strecken im Bereich Meinerzhagen.

349 Fahrzeuge passierten die Messstelle Nordhelle (60 k/m/h, außerhalb geschlossener Ortschaft), darunter 79 Kradfahrende. Es kam zu 46 Verstößen in Form eines Verwarngeldes. In 21 Fällen folgt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. In neun Fällen handelte sich um Führer eines Zweirades.

Im Bereich der L 539 passierten 1330 Kfz (176 Motorräder) die Messstelle (Tempolimit 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft). 144 Fahrzeuge waren zu schnell unterwegs. 106 Verwarngelder (18 Kräder) und 38 Anzeigen (6 Kräder) werden aus den jeweiligen Überschreitungen resultieren. "Tagessieger" war ein Düsseldorfer Kradfahrer mit Tempo 109.

Durch die Kontrollkräfte, die im Bereich des Schützenplatzes Meinerzhagen technische Kontrollen durchführten, wurden auch Verstöße geahndet.

In sieben Fällen war die Betriebserlaubnis infolge unzulässiger Veränderungen erloschen. In zwei Fällen wiesen die Reifen nicht mehr die erforderliche Profiltiefe auf. In drei Fällen waren die Abgasanlagen manipuliert und infolge dessen übermäßig laut. Diese wurden demontiert und als Beweismittel sichergestellt. Gegen die Fahrer wurde Anzeige erstattet. Es traf jedoch nicht nur Motorradfahrer: Auch drei Pkw-Führer bekamen Anzeigen wegen erloschener Betriebserlaubnis nach mannigfaltigen Veränderungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell