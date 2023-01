POL-DA: Riedstadt: Alkohol und Cannabis/Polizei stoppt 29-jährigen Autofahrer

Weiterstadt (ots) - Einen 18 Jahre alten Autofahrer stoppten zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen am Montagmittag (23.01.) auf der A 5. Den Streckenabschnitt, auf dem maximal 100 km/h zulässig sind, passierte der 18-Jährige mit 170 Stundenkilometern. Den Mann erwarten nun zwei Punkte in Flensburg, 600 Euro Bußgeld und ein zweimonatiges Fahrverbot. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen ...

