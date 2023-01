POL-DA: Mörlenbach-Weiher: Unfall im Begegnungsverkehr/Spiegel beschädigt und weitergefahren

Gernsheim (ots) - Am Sonntag (22.01.) gegen 22:45 Uhr kam es auf der Mainzer Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ereignet hat sich der Vorfall in Höhe des Werksgeländes "Waibel", welches sich direkt neben der Autowerkstatt "Brenner" befindet. Der Fahrzeugführer war von Biebesheim aus in Richtung Gernsheim unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er an der o. g. Örtlichkeit nach ...

