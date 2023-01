Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Gernsheim (ots)

Am Sonntag (22.01.) gegen 22:45 Uhr kam es auf der Mainzer Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ereignet hat sich der Vorfall in Höhe des Werksgeländes "Waibel", welches sich direkt neben der Autowerkstatt "Brenner" befindet. Der Fahrzeugführer war von Biebesheim aus in Richtung Gernsheim unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er an der o. g. Örtlichkeit nach links von seiner Fahrbahn ab, rotierte und kollidierte anschließend mit dem geschlossenen Einfahrtstor der Firma Waibel. Hierbei entstand Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 5000 Euro. Wenig später fuhr der unbekannte Fahrer in Richtung Biebesheim davon, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen VW Transporter T5 o.ä. handelt. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können. Hinweise bitte an die Polizeistation in Gernsheim, Tel.: 06258/93430.

