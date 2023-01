Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: DA-Johannesviertel: Nach Parkrempler von der Unfallstelle geflüchtet

Darmstadt (ots)

Zwischen Donnerstag, den 12.01.2023 und Donnerstag, den 19.01.2023 ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Alicenstraße 23 in Darmstadt. Ein geparkter weißer BMW wurde durch einen weißen VW UP beim Ein-/Ausparken an der vorderen Fahrerseite beschädigt. Durch eine bislang nicht bekannte Person wurde eine Nachricht am beschädigten BMW hinterlassen, mit Hinweis auf den VW UP. Zeugen oder Unfallverursacher selbst, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151-969-41110 in Verbindung zu setzen.

Berichterstatterin: PHK'in Frenzel (1. Polizeirevier Darmstadt)

