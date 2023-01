Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Katalysator entwendet

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Auf ein Auto, das am Marienplatz parkte, hatten es Diebe am Montag (23.1.) abgesehen. Nach bisherigen Erkenntnissen hoben die Täter zwischen 16 Uhr und 23 Uhr das Fahrzeug mit einem Wagenheber an und schnitten den Katalysator heraus. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an. Möglicherweise konnten die Täter bei ihrem Vorgehen von Zeugen beobachtet werden? Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sie bei der Darmstädter Kripo (K21/22), unter der Rufnummer 065151/9690, zu melden.

