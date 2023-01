Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: K 129 , Unfall im Begegnungsverkehr - Spiegel beschädigt

Ober-Ramstadt (ots)

Am Montag, den 23.01.23, gegen 07:45 Uhr kam es auf der K 129 zwischen Ober-Ramstadt und Reinheim zu einem Unfall im Begegnungsverkehr unter Beteiligung von zwei weißen Kastenwagen. In einem leicht kurvigen Bereich schlugen die beide Außenspiegel gegeneinander. Der Kastenwagen, der weiter in Richtung Ober-Ramstadt gefahren war, fuhr weiter ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Am Kastenwagen, der in Richtung Reinheim gefahren war, entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400.- EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ober-Ramstadt unter 06154-6330-0 zu melden. Berichterstatter: Trillig, PHK

