Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Brandau, Unfall zwischen Pkw und Fahrradfahrer, Radfahrer schwer verletzt

Modautal (ots)

Am Montag, den 23.01.2023, gegen 17.30 Uhr befuhr ein 48-jähriger Modautaler mit seinem VW die Odenwaldstraße von "Am Geisberg" kommend in Richtung Gadernheimer-Straße. Aus ungeklärter Ursache kam der VW auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden 35-jährigen Radfahrer aus Modautal. Der Radfahrer wurde bei dem Verkehrsunfall schwerverletzt. Am PKW und am Rad entstand Sachschaden in Höhe von 17500 Euro. Berichterstatter: Haas, PHK

