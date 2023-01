Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Riedstadt-Crumstadt (ots)

Am Montag (23.01.) zwischen 07:45 und 16:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen Kia XCeed, der im Bereich der K154 (Ortseingang Riedstadt-Crumstadt aus Fahrtrichtung Stockstadt am Rhein kommend; ggü. dem Eingang zum ärztlichen Bereitschaftsdienst) am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Etwa 800 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der hinteren linken Stoßstange beschädigt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich bei dem unfallverursachendem Fahrzeug um einen Hyundai Trajet. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Gernsheim unter der 06258 / 93430 telefonisch entgegen.

