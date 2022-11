Polizei Mettmann

POL-ME: Brandlegung geklärt: Polizei nimmt dringend Tatverdächtigen fest - Heiligenhaus - 2211127

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann bereits berichtete, hatte ein bis dato noch unbekannter Täter in der Nacht zum 22. Oktober 2022 in Heiligenhaus einen Transporter angezündet und hierbei einen hohen Sachschaden verursacht (siehe Pressemeldung OTS 221021, Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5352393).

--- Aktuelle Fortschreibung ---

Im Zuge ihrer Ermittlungen hinsichtlich des mutmaßlichen Brandlegers kam die Polizei auf die Spur eines 22-jährigen Heiligenhausers. Am heutigen Montagmorgen (28. November 2022) erfolgte dann der Zugriff: Polizeibeamte durchsuchten auf richterliche Anordnung die Wohnung des jungen Mannes in Heiligenhaus und nahmen den bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Heiligenhauser fest. Er steht unter dem dringenden Tatverdacht, den Brand an dem Klein-Lkw vorsätzlich verursacht zu haben.

Ob der junge Mann auch für die zurückliegenden Brandereignisse in Heiligenhaus verantwortlich ist, ist aktuell noch nicht geklärt und Gegenstand der weiterhin andauernden Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 11.

Der Festgenommene wurde am Montagmorgen zunächst zur Wache gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen soll er noch am heutigen Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell